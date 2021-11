Meike MK-EFTR-C: redukce z EF na RF s možností vložení filtrů

Meike představilo nový adaptér MK-EFTR-C, který se může hodit zejména těm, kteří přešli ze zrcadlovek Canon na jejich nové CSC fotoaparáty. Jde totiž o redukci, která dovoluje použití objektivů EF a EF-S na bajonetu RF. To ale zdaleka není jediná funkčnost. Adaptér podporuje i vložení filtrů, přičemž bude k dispozici čirý, variabilní ND a cirkulární polarizační filtr.



Adaptér disponuje elektronickými kontakty, takže podporuje funkci autofokusu, ovládání clony, stabilizaci a přenos informací EXIF. Je kovový a slibuje odolnost vůči prachu a vodě. Má 72,9 mm v průměru, 24,1 mm na délku a s ND filtrem váží 138,9 gramů. Set s čirým a ND filtrem bude stát 149,99 USD. Samotný čirý a polarizační filtr jsou vedeny za 69,99 USD, ND filtr za 78,99 USD.

