Meike uvedlo full frame objektiv 24mm f/1.4 MIX, má i autofokus

12.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Meike uvedlo full frame objektiv 24mm f/1.4 MIX, má i autofokus
Společnost Meike představila svůj nový full frame objektiv pro různé bezzrcadlovky, jde o širokoúhlý a vysoce světelný model 24mm f/1.4 MIX. Potěší i přítomností autofokusu a příznivou cenovkou.
Pokud chcete vysoce světelný širokoúhlý objektiv pro svou full frame bezzrcadlovku, společnost Meike má novou možnost. Představila objektiv 24mm f/1.4 MIX, který je určen pro bajonety Nikon Z, Sony E/FE a L-Mount. Zatímco pro první dva jsou už novinky dostupné, pro L-Mount bude k dispozici až od 20. srpna. O novince toho není moc známo, víme však, že má 15 optických členů uspořádaných do 12 skupin, speciální členy nejsou firmou zmiňovány (to ale neznamená, že tam určitě nejsou). Ohnisková vzdálenost je už dle názvu 24 mm, světelnost pak F1,4 a maximálně lze clonit na F16.
 
Objektiv podporuje i autofokus a může zaostřovat minimálně ze vzdálenosti 28 cm. Jeho rozměry činí 79 mm v průměru a 107 mm na délku, hmotnost je pak 556 gramů (toto platí pro verzi pro Sony). V balení najdete vedle krytek také sluneční clonu. Cena novinky byla stanovena na 589 USD.
 

