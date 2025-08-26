Recenze  |  Aktuality  |  Články
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD

26.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Mitakon uvádí 1-5× makro objektiv 55mm F2.8 s LED světlem za 399 USD
Čínská společnost Zhong Yi Optics představila velmi zajímavý makro objektiv. Ten totiž dokáže dosáhnout až 5× zvětšení a dodáván je i s pomocným LED kroužkem pro nasvícení. A jako bonus není ani příliš drahý.
Alternativní výrobci objektivů se nebojí netradičních konstrukcí, zatímco u velkých výrobců máme takové kreace spíše zřídka. Pokud chcete více než 1× zvětšení, obvykle moc nepochodíte, výjimkou byl např. Canon MP-E 65mm f/2.8 s 1-5× zvětšením. V tomto je mu velmi podobný nový objektiv od Zhong Yi Optics, Mitakon 55mm f/2.8 1-5X Macro. Novinka má reálnou ohniskovou vzdálenost 55 mm a světelnost F2,8, objektiv má 9lamelovou irisovou clonu a zaostření je možnost nastavit pro 1× až 5× zvětšení. Na full frame čipu to tak znamená vyfocení objektu dlouhého cca 7 mm od levého rohu až po pravý. Minimální pracovní zaostřovací vzdálenost je 150 mm při 1× zvětšení (úhel záběru 13,7°) a zkracuje se až na 65 mm při 5× zvětšení (úhel záběru 5,6°), přičemž toto se měří od přední čočky. Od roviny čipu je to 279 až 272 mm. Zaostřování je pochopitelně pouze manuální.
 
Mitakon 55mm f/2.8 1-5X Macro na Sony A7C
 
Optika má 13 členů uspořádaných do 8 skupin. Zajímavostí je podpora nejen pro full-frame snímače (a pochopitelně také menší), ale i větší středoformátové fotoaparáty. Seznam bajonetů, pro které si nový objektiv můžete koupit, je totiž opravdu hodně dlouhý. Zahrnuje Sony FE, Canon EF i RF, Nikon F i Z, Fujifilm X i GFX, L-Mount a Hasselblad HCD. K objektivu je také kruhové LED světlo pro přisvícení. Objektiv má v průměru 67 mm, na délku pak 87 mm (1×) až 162 mm (5×), hmotnost činí 690 gramů. Toto se ale může lišit dle bajonetu. Závit pro filtry má 58mm průměr. Objektiv lze koupit za cenu 399 USD.
 

