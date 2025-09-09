Recenze  |  Aktuality  |  Články
Aktuality
Fotomobily
Motorola

Motorola edge 60 neo dostává kompaktnější 6,36" displej OLED a 3 zadní fotoaparáty

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Motorola edge 60 neo dostává kompaktnější 6,36" displej OLED a 3 zadní fotoaparáty
Motorola nedávno představila nový chytrý telefon edge 60 neo. Ten přináší 6,36" displej a vzadu trojici fotoaparátů. Ten hlavní má 50 MPx a velké 1,0µm pixely. Doplňuje ho ultra-širokoúhlý a teleobjektiv.
V nabídce chytrých telefonů značky Motorola se objevil nový model edge 60 neo. Ten se vyznačuje relativně kompaktními rozměry díky 6,36" displeji pOLED. Je 10bitový, podporuje HDR10+, adaptivní obnovovací frekvence do 120 Hz, pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3 a špičkový jas v HDR dosahuje hodnoty 3000 nitů. Rozměry telefonu jsou jen 154,11×71,24×8,09 mm a váží 174,5 gramů. To je ale dáno také 5000mAh akumulátorem, což dnes už začíná být spíše podprůměrná hodnota kapacity. Podporuje rychlé 68W drátové nabíjení TurboPower a 15W bezdrátové.
 
Motorola edge 60 neo
 
Pokud jde o fotoaparáty, máme tu 50MPx hlavní modul s 1/1,56" čipem Sony Lytia LYT-700C s 1,0µm pixely (2,0µm po sloučení). Najdeme tu podporu pro zaostřování Quad PDAF, objektiv má optickou stabilizaci obrazu a světelnost F1,8. Ohledně videa tu je 4K30p nebo Full HD max. do 60p. Ultra-širokoúhlá kamerka má 120° úhel záběru, podporu makra a světelnost F2,2. Snímač nabídne 13MPx rozlišení, je vybaven 1,12µm pixely a podporuje PDAF. Zvládá 4K30p, resp. Full HD při 30p. Dále tu máme ještě třetí modul, a to teleobjektiv s 3× zoomem vůči hlavnímu modulu. Má velmi dobrou světelnost F2,0 a OIS. Snímač s 10 MPx má 1,0µm pixely a PDAF. Přední kamerka pak dostala 32MPx snímač s miniaturními 0,7µm pixely, objektiv má světelnost F2,4.
 
Telefon má procesor MediaTek Dimensity 7400, paměť RAM může mít 8 GB nebo 12 GB LPDDR4x, úložiště uMCP je pak o kapacitě 256 GB nebo 512 GB. Operačním systémem je Android 15. Ozvučení mají na starosti dva stereo reproduktory (Dolby Atmos) a jsou zde i dva mikrofony. Najdeme zde podporu pro 5G datové sítě. Edge 60 neo se vyznačuje odolností IP68/IP69 a splňuje i armádní standard MIL-STD-810H. 
 
Zdroj: TZ Motorola

Diskuze (0)
