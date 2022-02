Motorola Frontier by mohla přijít s 200MPx snímačem od Samsungu

Rozlišení snímačů v telefonech se neustále zvyšuje a připravovaný telefonby podle leakera Evana Blasse měl mít 200MPx snímač(S5KHP1). Na internetu se ukázaly obrázky, jak by nový telefon mohl vypadat a my se můžeme podívat, co má tento čip vlastně nabízet. Jde o snímač typu 1/1,22", tedy poměrně velký čip zhruba takové velikosti, jaký měla Nokia 808 Pureview . Oproti ní ale nabídne ještě vyšší rozlišení 200 MPx (16384×12288 pixelů), což znamená opravdu maličké 0,64µm pixely. Zvláštní je to, že Samsung je chce slučovat dokonce v matici 4×4 a oprávněně je tak nastolena otázka, zda je něco takového skutečně třeba a nebyly by lepší větší pixely. Jaké jsou přesně důvody, to nevíme, ale může za tím být např. HDR i ve video režimu v nejvyšším rozlišení.