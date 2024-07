Motorola uvedla lehký 171gramový telefon Moto g85 5G s 50MPx snímačem

V nabídce smartphonů společnostise v červnu objevil např. levný model Moto e14 , výše zamířil Edge 40 (2024) . Další novinkou je. Ten má vzadu hlavní 50MPx fotoaparát s menšími 0,8µm pixely, konkrétně jde o 1/1,95" čip Sony Lytia LYT-600. Pixely se slučují do 12,5MPx rozlišení, což vede k evkivalentu 1,6µm pixelů, nechybí ani optická stabilizace obrazu a fázové zaostřování. Objektiv má světelnost F1,79. Zklamáním je možnost natáčení max. Full HD videa při 30 fps, to je už dnes podprůměr. Slow-motion videa jsou podporována v HD rozlišení a 120 fps. Ultra-širokoúhlá kamerka má 1,12µm pixely a 8MPx rozlišení, což odpovídá malému 1/4" čipu. Máme zde úhel záběru 118° a světelnost F2,2. Moto g85 5G podporuje výstup i v max. rozlišení 50 MPx, má noční režim, Adobe Scan, integruje Google Lens, nechybí ani možnost výstupu do RAWu. Přední kamerka má 32 MPx s 0,7µm pixely a světelnost F2,4.