Na Weibu se objevil snímek ze záhadného Nikonu: že by Z8 s 67 MPx?

Nikon China na čínské sociální síti Weibo zveřejnil snímek, který svými vlastnostmi způsobil nemalý poprask na Internetu. Nešlo o to, co je na fotografii, ale o to, jaké rozlišení tento snímek má. Fotografie má totiž nezvyklé rozlišení téměř 67 MPx (6670×10000 pixelů, což můžete vidět níže ve screenshotu ze

na čínské sociální síti Weibo zveřejnil snímek, který svými vlastnostmi způsobil nemalý poprask na Internetu. Nešlo o to, co je na fotografii, ale o to, jaké rozlišení tento snímek má. Fotografie má totiž nezvyklé rozlišení téměř 67 MPx (6670×10000 pixelů, což můžete vidět níže ve screenshotu ze Zoner Photo Studia ). Takový fotoaparát ale Nikon nemá a nedá se moc nepředpokládat, že by na svém účtu prezentoval fotografie z fotoaparátu jiné značky (i když vyloučit to nelze).

Na Internetu se ihned objevily spekulace, že by Nikon mohl chystat full frame fotoaparát Nikon Z8, který by měl snímač s takto vysokým rozlišením. Mohlo by tak jít o fotoaparát s extra vysokým rozlišením posazeným dokonce i nad Z7, která má tuto úlohu v řadě fotoaparátů Z. Další možností je, že je snímek jen zvětšený z nějakého stávajícího modelu (pak je otázkou proč). Vyloučit nelze ani to, že Nikon pracuje na technologii super-rozlišení, které zvyšuje rozlišení snímků pomocí multiexpozice nebo pomocí AI. Co si myslíte vy?