Některé objektivy Sigma pro Sony nově podporují 120 fps, má to ale své "ale"

Někdy se říká, že "peklo zamrzlo", a jedna z takových situací se nejspíš stala v případě společnosti Sony. Ta má sice hodně vstřícný postoj k alternativním výrobcům objektivů pro svůj systém bezzrcadlovek, což je jedním z důvodů, proč se jí také daří proti konkurenčnímu Canonu, který je opačným extrémem a systém si přespříliš "chrání", přesto ani tato vstřícnost Sony není nekonečná. Společnosti Sony sice umožňuje jiným výrobcům funkci autofokusu, nicméně stále zde bylo jedno omezení, a tím byla maximální rychlost sekvenčního snímání 15 fps, čímž Sony limituje použití např. pro sport. Nicméně toto omezení nyní padlo, i když jen částečně.



Konkrétně jde o objektivy společnosti, a to tři modely 50mm F1.4 DG DN | Art, 105mm F2.8 DG DN Macro | Art a 14-24mm F2.8 DG DN | Art, které s novými firmwary jako první alternativní objektivy pro Sony podporují 120fps sekvenční snímání. Má to však přesto svá omezení. Toto totiž neplatí pro průběžné zaostřování AF-C, ale jen pro jednorázové ostření AF-S nebo manuální režimy DMF a MF. Také to funguje pouze na fotoaparátu Sony A9 III s globální závěrkou. Zda se tato schopnost v budoucnu rozšíří i na další fotoaparáty Sony a další objektivy Sigma, to nevíme a ukážou to až následující měsíce a roky. Totéž platí o tom, zda budou rychlejší sekvence dostupné v budoucnu i pro AF-C nebo ne.