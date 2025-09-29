Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Zajímavou situaci ohledně fotografických zakázek zažila svatební fotografka Rachel Stone. Nevěsta totiž chtěla peníze zpět, neboť se s manželem rychle rozvedli a svatební fotografie tak už nepotřebuje.
Svatební fotografka Rachel Stone se na sociální síti TikTok podělila o zajímavou zkušenost ze své kariéry. Manželský pár si ji objednal pro focení své svatby, přičemž v podmínkách měla to, že svatbu bude fotit po dobu 8 hodin a na druhý den dodá "preview" 100-200 prvních fotografií ze svatby. Dále tam měla to, že kompletní dodávku svatebních fotek dostane pár do 3 měsíců. Manželský pár s tím souhlasil, a tak svatba proběhla, fotky byly nafoceny, první ochutnávka fotografií dodána. Jenže uplynulo několik týdnů a novomanželka se ozvala znovu, že chce veškeré peníze za svatbu vrátit zpět. Důvod? Během prvního měsíce se pár rozvedl, a tak dodávku zbývajících fotografií už nepotřebovala a nechtěla.
Fotografka toto pochopitelně odmítla, protože svou práci, na kterou byla najata, do dané doby odvedla. Sice ještě nedodala zbývající fotografie, na ty ale stále ještě měla podle smlouvy čas. Rozvedená žena se ale bránila, že fotografie měla dodat dříve. Hrozila žalobou, na sociálních sítích ji očerňovala negativními recenzemi. Fotografka argumentovala i tím, zda žádala peníze zpět i po dalších subjektech, které využila ke své svatbě jen kvůli tomu, že jí manželství nevyšlo. Nakonec komunikace mezi oběma skončila a většina fotografů uznává, že pravda je na straně fotografky. Jak to vidíte vy? zažili jste něco podobného?
Zdroj: petapixel.com, ilustrační foto (ChatGPT AI)