Nextorage CFexpress Type B: nejrychlejší karty a kapacity až 1330 GB

Mezi výrobci paměťových karet máme i japonskou společnost Nextorage. Ta přinesla dvě novinky, obě typu CFexpress Type B využívající rozhraní PCIe 3.0 NVMe 1.4. Všechny karty mohou pracovat v teplotách od -10 °C do +70 °C, jsou odolné vůči nárazu (EIA-364-27A), rentgenu (IOS7816-1), magnetům a dalším. V případě řady B1 SE tu máme 128GB a 256GB varianty, přičemž 128GB varianta slibuje max. rychlost sekvenčního čtení 1100 MB/s, u zápisu pak 550 MB/s. Trvalý zápis má zvládat při 100 MB/s a více. 256GB varianta by si měla polepšit na 1950 MB/s, resp. 1100 MB/s, u trvalého zápisu pak by mělo jít o 200 MB/s. Pokud jde o ceny, počítá se s 10 tisíci jeny (1680 Kč), resp. 20 tisíci jeny (3360 Kč).



Zajímavější je ale B1 Pro. V tomto případě tu máme podporu VPG-400, tedy trvalého zápisu alespoň 400 MB/s. Pokud jde o klasický sekvenční zápis, jeho maximum může být až 1950 MB/s u čtení a 1900 MB/s u zápisu, čímž se stávají nejrychlejší kartou tohoto typu na světě. Zajímavé je také to, že budou k dispozici v kapacitách od 165 GB až do 1330 GB, což je dalece za tím, co je u karet tohoto typu běžné. Zapracovalo se také na spotřebě a díky funkce Dynamic Auto Power Save má spotřeba klesnout o 68 %, může to ale ovlivnit přenosovou rychlost. 165GB verze má vyjít na 27 tisíc jenů (4550 Kč), 330GB verze je za 60 tisíc jenů (10100 Kč), 660GB varianta už vyjde na 100 tisíc jenů (16900 Kč) a největší 1330GB varianta by vás vyšla na 200 tisíc jenů (33700 Kč). Prozatím budou k dispozici jen v Japonsku.