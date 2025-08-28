Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nikon představil novou generaci základního světelného zoomu Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II. Novinka je lehčí, ale o něco větší. Přináší interní zomování i několikanásobně rychlejší zaostřování.
Společnost Nikon představila druhou generaci oblíbeného základního světelného zoomu Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II. Novinka má oproti předchůdci např. interní zoom, takže se při zoomování nevysouvá, je tak i odolnější vůči nepřízni počasí a prachu. V neposlední řadě to také znamená minimální změnu těžiště a tedy lepší práci u videa s využitím gimbalů. Má také novou optickou konstrukci, která je optimalizována na minimalizaci změny zoomu při změně zaostření. Nyní je zde 14 členů v 10 skupinách, 2 členy jsou z ED skla, 3 jsou asférické, přední člen má fluorovou vrstvu a jsou zde také členy s antireflexními vrstvami Meso Amorphous a ARNEO. Objektiv má reálné ohniskové vzdálenosti 24-70 mm, což dává 2,9× optický zoom. Na full frame tělech to znamená úhly záběru 84° až 34°20', na APS-C pak 61° až 22°50'.
Nový objektiv je schopen zaostřovat od 24 cm na nejširší a od 33 cm na nejdelší ohniskové vzdálenosti, maximální zvětšení činí 0,32× (na max.zoomu). Významným zlepšením je rychlost autofokusu Silky Swift (SSVCM), která má být 5krát rychlejší, na max. zoomu je pak doba ostření kratší o 40 %. Je také o 50 % tišší a o 60 % rychleji sleduje objekty. Najdeme tu přepínač rozsahu zaostření, který může být od 24 cm do nekonečna nebo od 33 cm do nekonečna (jsou zde dvě programovatelná tlačítka). Programovatelný prstenec může mít hladký nebo aretovaný chod. Světelnost je F2,8 v celém ohniskovém rozsahu, maximální hodnota 11lamelové clony činí F22. Objektiv má 142 mm na délku a 84 mm v průměru, takže je o 16 mm delší, ale o 5 mm užší. S hmotností 675 gramů je také o 130 gramů lehčí než předchůdce. Cena objektivu byla stanovena na 72.990 Kč, resp. 2.899 EUR, dostupný bude od konce září.
Zdroj: fstoppers.com, dpreview.com, nikon.cz