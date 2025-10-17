Nikon představil světelný APS-C zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nikon konečně rozšířil nabídku APS-C objektivů pro své bezzrcadlovky řady Z. Přibyl nový světelný zoom Nikkor Z 16-50mm f/2.8 VR. Má tedy 3,1× optický zoom a konstantní světelnost F2,8 v celém rozsahu.
Reklama
Společnost Nikon rozšiřuje svůj systém bezzrcadlovek Z zejména v oblasti full-frame. Nyní se ale po delší době dostalo také na APS-C varianty. Konkrétně se rozšířila nabídka objektivů a mezi nimi máme i nový světelný zoom Nikkor Z 16-50mm f/2.8 VR. Tento objektiv má ohniskový rozsah 16-50 mm, což po přepočtu dává 24-75 mm a úhly záběru 83° až 31°30'. Skládá se z 12 optických elementů spořádaných do 11 skupin, jeden člen je z ED skla, dva jsou asférické. Světelnost má dobrou hodnotu F2,8 v celém ohniskovém rozsahu, irisová clona s 9 lamelami pak dovoluje maximálně F22.
Zaostřování je vnitřní pomocí krokového motorku STM a minimální zaostřovací vzdálenost je 15 až 25 cm dle zoomu, maximální zvětšení dosahuje 0,24× při maximálním zazoomování. Optimalizován je i na minimalizaci focus breathingu (změny úhlu záběru při přeostřování). Objektiv je vybaven optickou stabilizací obrazu se systémem VCM a účinkem 4,5 EV. Pokud jde o jeho rozměry, ty činí 74,5 mm v průměru a 88 mm na délku. Podporuje filtry s průměrem 67 mm a váží 330 gramů. Novinka je odolná vůči prachu a kapající vodě. Cena byla stanovena na 22.990 Kč s DPH.
Zdroj: petapixel.com, nikon.cz