Nikon ukázal druhý teaser na Z9, láká na 8K video

Nikon Z9, který se stane vlajkovou lodí systému Z. Nedávno se objevil první teaser, který 8K video. To má rozlišení 7680×4320 pixelů a v případě Z9 ho má zvládat s 30 snímky za sekundu (29.97p).

Nikon chystá nový full frame fotoaparát, který se stane vlajkovou lodí systému Z. Nedávno se objevil první teaser, který ukazoval schopnosti autofokusu , nyní tu máme druhý, který se soustředí na. To má rozlišení 7680×4320 pixelů a v případě Z9 ho má zvládat s 30 snímky za sekundu (29.97p).

Trochu škoda je jen to, že samotný teaser je jen ve Full HD rozlišení, takže toho zas až tak moc nenapoví. Sice 8K obrazovku skoro nikdo nemá, aby se na to v takovém rozlišení mohl podívat, ale aspoň ve 4K mohl být. Pokud jde o natáčení 4K videa, to by měla Z9 zvládat při 120 fps.



Ceny souvisejících / podobných produktů: