Nikon uvádí video-objektiv Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ s elektrickým zoomem

Společnost Nikon nedávno koupila firmu RED, což napovídalo, že se bude chtít ještě více soustředit na video. Opravdu je tomu tak a firma do svého portfolia uvádí nový objektiv Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ, který je vybaven powerzoomem. To znamená, že optický zoom je ovládán s pomocí elektrického motorku, což zajišťuje hladší změnu ohniskové vzdálenosti, rovněž dělá hladším a pomalejším začátek i konec zoomování. Ohnisková vzdálenost je zde v rozsahu 28 až 135 mm, což na full frame tělech dává úhly záběru 75° až 18°10', s APS-C těly je to pak 53° až 12°. Světelnost je konstantní s F4 v celém ohniskovém rozsahu, 9lamelovou irisovou clonu lze nastavit maximálně na F22. Prstence pro ostření a zoom mají konfigurovatelný směr otáčení dle osobních preferencí, najdeme zde také 0,8mm vroubkování pro follow-focus systémy.

Objektiv má složitou optickou konstrukci s 18 členy ve 13 skupinách. V tomto počtu máme 3 členy ED, jeden asférický ED, 4 asférické, dále pak členy s antireflexními vrstvami ARNEO a přední má fluorovou povrchovou vrstvu. Zaostřování je možné od 34 cm až 57 cm podle zvoleného zoomu, maximálně zvětšení pak dosahuje hodnoty 0,25×. Objektiv není zrovna malý, má 177,5 mm na délku a 105 mm v průměru, váží 1120 gramů. S prstencem se stativovým závitem váží 1210 gramů a objektiv má hmotnost rozloženou tak, aby se dal snadno vyvažovat na gimbalu. Závit pro filtry má průměr 95 mm. Novinka je utěsněna proti prachu a vniknutí vlhkosti (není vodotěsná). Cena objektivu byla stanovena na 71.990 Kč s DPH.