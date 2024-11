Nikon uvedl APS-C fotoaparát Z50 II s lepším EVF a AF z modelu Z9

Novinkou společnosti Nikon na poli APS-C bezzrcadlovek je nový model Z50 II. Ten je spíše mírnou evolucí předchozího modelu, zlepšuje především video. Přináší podporu pro Imaging Recipes a napojení na Nikon Imaging Cloud, které je poskytuje. Toto umožňuje si ukládat oblíbená nastavení nebo stahovat presety jiných fotografů. Nové tlačítko Picture Control umožňuje rychlé procházení presetů a je možné také omezit zobrazení na nejpoužívanější, aby se limitovat jejich výpis. O něco zajímavějším vylepšením je procesor EXPEED 7 z modelu Z9, díky čemuž z vrcholného modelu přebírá i schopnosti autofokusu. Lépe tak předpovídá pohyb, přidává detekci různých typů objektů, rychleji a lépe se také nastavuje expozice. Hybridní fázový autofokus má excelentní citlivost už od -9 EV (při F1,2).



Elektronický hledáček zůstává typu 0,39" s 1,02× zvětšením (0,68× po přepočtu) a rozlišením 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů), nově se ale zdvojnásobil jeho jas až na 1000 nitů. Hlavní displej se nemění, ten má 3,2" úhlopříčku, rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů), přičemž je polohovatelný a dotykový.

Nadále tu máme APS-C snímač CMOS s rozměry 23,5×15,7 mm, jeho celkové rozlišení je 21,51 MPx, efektivně je 20,9 MPx. Ukládat je možné obraz do JPEGu, HEIFu i 14bitových RAWů (soubory NEF). Další novinky najdeme ve videu. Maximem je UHD 4K video, díky rychlejšímu procesoru je tu ale oversampling z rozlišení 5.6K a v případě cropu z prostředka snímače nově podporuje i 60 fps. Full HD video zvládá max. při 120p. Videa se mohou ukládat ve formátu MOV nebo MP4, k dispozici je 8bitové H.264/AVC i 10bitové H.265/HEVC. U videí je podporován záznam do N-Log a má také režim pro produktové recenze (zaostřování na objekt v popředí) a video samospoušť, aby se zbytečně nenatáčela doba, než se uživatel dostane od fotoaparátu do místa, ze kterého chce natáčet.



Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund, v manuálním režimu pak až do 15 minut. Synchronizační čas je 1/200 nebo 1/250 sekundy, nechybí ani vysokorychlostní synchronizace až na 1/4000 sekundy. Interní blesk má směrné číslo 7. Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 51200, režim rozšíření končí až na ISO 204800. Sekvenční snímání zvládne 11 fps, v tichém režimu 15 fps a vysokorychlostní mód C30 dovolí až 30 fps.

Nikon Z50II má slot pro kartu SDXC s podporou pro UHS-II. Samozřejmostí je dnes port USB-C, k dispozici je také 3,5mm audio jack, Wi-Fi a Bluetooth. Novinka měří 127×96,8×66,5 mm a váží 495 gramů (s baterií a kartou 550 gramů). Je tedy výrazně těžší než předchůdce (ten měl 395/450 gramů).



Ceny byly stanoveny na 25.990 Kč s DPH (999 EUR) za tělo, 29.990 Kč (1149 EUR) za set s objektivem 16-50mm. Dále tu bude duální set s 16-50mm a 50-250mm za 36.490 Kč (1399 EUR) a set s ultrazoomem 18-140mm za 36.990 Kč (1419 EUR).