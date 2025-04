Nikon Z5 II přináší full frame a N-RAW video za příznivou cenu

Společnost Nikon představila nový full frame CSC fotoaparát Z5 II. Stane se novým základem nabídky, přesto rozhodně nepůjde o žádnou vykopávku ale o dost důstojný "low-end", pokud ho takto můžeme označit. Máme tu full frame snímač s rozměry 35,9×23,9 mm s rozlišení 25,28 MPx, ze kterého se efektivně využívá 24,5 MPx. Ten je zde mechanicky stabilizovaný, a to s velkorysým 7,5EV účinkem. Umožňuje ukládat fotografie do 8bitových JPEGů, 10bitových HEIFů nebo 14bitových RAWů s volitelnou kompresí, či případně úplně bez komprese. Hybridní fázový autofokus zvládá zaostření od vynikajících -10 EV (při světelnosti F1,2)

Nikon Z5 II podporuje mechanickou i elektronickou závěrku, případně elektronickou první lamelu. Expoziční časy jsou 1/8000 sekundy až 30 sekundy, režim M zvládá až 15 minut. Citlivosti jsou v rozsahu ISO 100 až 64000, režimy rozšíření jsou ISO 50 až 204800. Sekvenční snímání zvládá až 10 fps s elektronickou závěrkou, resp. 9,4 fps s elektronickou první lamelou, příp. 7,8 fps s mechanickou. Je zde i rozšířený režim s 15 fps a vysokorychlostní režim s 30 fps. Procesorem zpracovávajícím obraz je EXPEED 7, ten je o 68 % rychlejší než předchůdce.

Fotoaparát umí záznam UHD 4K videa až do 60p (bohužel s ořezem, 30p je bez ořezu), Full HD pak umí do 120p. Umí formáty NEV, MOV a MP4, k dispozici jsou kodeky H.264 (8 bitů), H.265 (8 i 10 bitů) a v této třídě překvapivě je zde i interní záznam do N-RAW (12 bitů). Podporuje i technologie získané díky převzetí společnosti RED (např. kreativní tabulky LUT zdarma ke stažení), k dispozici je také záznam v N-Log.

Zajímavosti je v této třídě možnost použít hned dvě karty SDXC včetně UHS-II rozhraní. Elektronický hledáček OLED má 0,5" úhlopříčku a rozlišení 3,69 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů) s 0,8× zvětšením a jasem až 3000 nitů. Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a 2,1 mil. bodů, je výklopný a dotykový. Z5 II má USB-C, HDMI typu D, 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon. Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0 LE. Akumulátorem je EN-EL15c. Přístroj má rozměry 134×100,5×72 mm a váží 620 gramů, resp. 700 gramů s baterií a kartou.

Cena byla stanovena na 47.990 Kč s DPH. Sada s objektivem 24-50mm F4-6.3, další baterií a nabíječkou je pak za 57.990 Kč. Set s objektivem 24-50mm F4-6.3 a adaptérem FTZ stojí 60.990 Kč a s tímtéž objektivem a bahotem pak za 56.990 Kč. Dále tu máme set s objektivem 24-70mm F4 S za 64.990 Kč a set s ultrazoomem 24-200mm F/4-6.3 VR za 69.990 Kč.