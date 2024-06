Nikon Z6 III dostává částečně vrstvený snímač a extrémně jasný EVF

Máme tu dlouho očekávaný full frame CSC fotoaparát Nikon Z6 III. O tomto modelu se v posledních měsících dost mluvilo a nyní je zde. Jeho zajímavostí je nový full frame snímač CMOS, který je dle Nikonu prvním částečně vrstveným snímačem na světě (otázkou je, co přesně je tím myšleno). Má rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišení 26,79 MPx, efektivně se pak využívá 24,5 MPx. Data je možné ukládat do JPEGu, HEIFu i RAWu (14bitový NEF). Tento snímač by měl mít 3,5krát rychlejší vyčítání pixelů než předchůdce. Zaostřování je hybridní fázové s citlivostí od excelentních -10 EV s F1,2, má 273-299 AF bodů dle režimu, dokáže detekovat 9 různých typů objektů. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách. Procesorem je pak EXPEED 7.



Máme zde mechanickou závěrku, nicméně fotoaparát podporuje i elektronickou první lamelu nebo plně elektronickou závěrku. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund, plně elektronická závěrka začíná na 1/16000 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy (s elektronickou závěrkou 1/60 sekundy). Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 64000 (v režimu rozšíření ISO 50 až 204800). Sekvenční snímání nabídne rychlost do 8,1 fps s mechanickou a až 16 fps s elektronickou závěrkou. Jsou zde ale i vysokorychlostní režimy C30, C60 a C120 se 30, 60 a 120 fps, podporováno je i Pre-Release Capture, kdy si fotoaparát pamatuje zhruba 1 sekundu záznamu před domáčknutím spouště.



Nikon Z6 III má sice několik významných vylepšení pro fotografie, ale zásadní je pokrok pro video. Fotoaparát nyní umí interní záznam v rozlišení 5.4K (5376×3024 pixelů) a 60p, což se výrazně hodí pro další postprodukci (je možné řezat, stabilizovat a pořád mít určitou míru oversamplingu pro kvalitní 4K video). UHD 4K je dostupné až do 120p, Full HD pak dokonce 240p. Podporováno je také RAW video (12bitový N-RAW, Apple ProRes RAW HQ), a to v 6K (6048×3402 pixelů) a 4K (4032×2268 pixelů) do 60p, lehce nižší verze 4K rozlišení (3984×2240 pixelů) už zvládá dokonce ve 120p. Podporovány jsou formáty NEV, MOV a MP4. Citlivost jsou od ISO 100 do 51200, v režimu HLG začíná na ISO 400, N-Log pak na ISO 800.

Z6 III podporuje paměťové karty CFexpress Type B a SDXC včetně UHS-II verzí. Elektronický hledáček typu 0,5" má vysoké rozlišení 5,76 mil. bodů s 0,8× zvětšením, dosahuje extrémně vysokého jasu 4000 cd/m2. Hlavní displej je plně polohovatelný s 3,2" úhlopříčkou a rozlišením 2,1 mil. bodů. Fotoaparát má port USB-C, HDMI typu A, dva 3,5mm jacky a terminál pro příslušenství. Nechybí ani Wi-Fi a Bluetooth. V budoucnu bude podporována funkce Nikon Imaging Cloud pro bezdrátový přenos dat do cloudu bez přítomnosti PC. Napájení má na starosti akumulátor EN-EL15c. Rozměry fotoaparátu činí 138,5×101,5×74 mm a váží 670 gramů bez příslušenství (s kartou a baterií jde o 760 gramů). Fotoaparát by měl být odolný a fungovat spolehlivě i v teplotách -10 °C.



Do prodeje zamíří 25. června 2024. Ceny byly stanoveny na 76.990 Kč (2.999 EUR) za tělo, v případě setu s objektivem 24-70mm jde o 93.990 Kč (3.629 EUR), s objektivem 24-120mm F4 vyjde na 102.990 Kč (3.949 EUR) a s ultrazoomem 24-200mm pak 99.990 Kč (3.839 EUR).