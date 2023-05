Nikon Z8: špičková Z9 v kompaktnějším těle si zachovává 8K60p

Dlouho očekávaný full frame CSC fotoaparát Nikon Z8 byl představen. V zásadě jde o Z9 v kompaktnějším balení pro ty, kteří nechtějí vestavěný spodní grip. Přesto bude možné i Z8 vybavit příplatkovým gripem. Zásadní je tu tedy snížení rozměrů ze 149×149,5×90,5 mm na nynějších 144×118,5×83 mm a hmotnost se pak dostala z 1340 gramů na 910 gramů. Bez baterie a karty činí nově 820 gramů. Další změnou jsou sloty pro paměťové karty. Z9 měla dva sloty pro CFexpress nebo XQD, Z8 si naproti tomu poradí nejen s CFexpress Type B a XQD, má také slot pro SDXC karty s podporou až UHS-II. V ostatních ohledech jde v zásadě o Z9.



Máme zde tedy stále full frame snímač CMOS s rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišením 52,37 MPx, z čehož se efektivně využívá 45,7 MPx. Zvládá tak pořizovat snímky s rozlišením až 8256×5504 pixelů. Jejich ukládání je možné do 8bitových JPEGů, 10bitových NEIFů nebo 14bitových RAWů (NEF). Hybridní fázový zaostřovací systém zvládá zaostřit už od -7 EV, v režimu Starlight dokonce od -9 EV, dokáže rozpoznávat 9 různých typů objektů. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách, procesorem je EXPEED 7.



Stejně jako Z9, ani Z8 nemá mechanickou závěrku a vystačí si s plně elektronickou. Podporované expoziční časy jsou v rozsahu od 1/32000 sekundy do 30 sekund, v manuálním a bulb režimu se lze dostat až na 900 sekund. Citlivosti mají rozsah od ISO 64 do 25600, režim rozšíření nabídne ISO 32 až 102400, v režimu HLG se začíná na ISO 400. Synchronizační čas blesku je 1/250 s nebo 1/200 sekundy, s FP je podporováno až 1/8000 sekundy. Pokud jde o sekvenční snímání, zvládá až 20 fps, v High-Speed Frame Capture+ se lze dostat až na 120 fps. Možné je využít i buffer a vyfotit tak snímky před domáčknutím spouště.



Pokud jde o video, v běžném režimu zvládne max. UHD 8K (7680×4320 pixelů) při 30 fps a UHD 4K (3840×2160 pixelů) pak až do 120 fps. V případě natáčení RAW videa je k dispozici i rozlišení 4128×2322 do 120 fps a pak 5.4K a 8.3K (8256×4644 pixelů) až do 60 fps. Podporovány jsou formáty souborů MP4, MOV, NEV. Pokud jde o kodeky, nechybí 12bitové video v N-RAW, Apple ProRes RAW HQ (12bit), ProRes 422 HQ (10bito), H.265/HEVC v 8 i 10 bitech a H.264/AVC (max. 8 bitů).

Elektronický hledáček je typu OLED, má 0,5" úhlopříčku a 0,8× zvětšení. Jeho rozlišení činí 3,69 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a slibuje zobrazování bez blackoutů. Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a vysoké rozlišení 2,1 mil. bodů. Je dotykový a plně polohovatelný. Máme tu dva USB-C porty, jeden pro data (SuperSpeed USB), jeden pro napájení (USB Power Delivery), dále je k dispozici velký konektor HDMI typu A, 3,5mm jacky pro audio vstup i výstup, je zde také 10pinový terminál pro dálkové ovládání a jiné příslušenství. Podporováno je i Wi-Fi a Bluetooth. Napájení má na starosti akumulátor EN-EL15c (možné je využít i starší modely řady EN-EL15, Nikon ale upozorňuje, že pak může mít fotoaparát kratší výdrž). Tělo je odolné vůči vodě a prachu, vydrží mrazy do -10 °C. Nikon Z8 bude v prodeji od 25. května za cenu 112.990 Kč s DPH za tělo a 135.990 Kč za set s objektivem 24-120mm.