Nikon zveřejnil finanční výsledky, jsou pozitivní i u fotoaparátů

Rok 2020 nebyl pro fotoaparáty vůbec příznivý. Letošní rok je na tom ale mnohem lépe a vlivy koronavirové pandemie na prodeje už opadly. Vidět je to i na společnosti Nikon, která byla poslední dobou často zmiňována jako adept na konec fotografické divize. V posledním čtvrtletí (od začátku dubna 2021 do konce června 2021) to ale vypadá mnohem lépe. Firma dosáhla oživení na všech trzích, kde působí, což ale nejsou jen fotoaparáty. Celkově její příjmy meziročně vzrostly ze 64,7 na 132,2 mld. jenů (+104 %) a ze ztráty 20,5 mld. jenů se vyšplhala na velmi pěkný provozní zisk 19,9 mld. jenů. Provozní marže firmy je tak 15,1 %.



Jak jsou na tom ale fotoaparáty? Těm se podařilo vzrůst z 25,1 na 50,0 mld. jenů (+99 %) a především tu místo ztráty 8,3 mld. jenů máme velmi pěkný zisk 9,2 mld. jenů a provozní marži dokonce 18,4 %. To bylo umožněno velkým zájmem o dražší CSC a objektivy pro ně, které patří spíše do mainstreamu a high-endu. Průměrná cena prodaných produktů se totiž zvýšila, což se zvýšenými prodeji pomohlo navýšit příjmy.

Jen tak pro zajímavost, prodeje fotoaparátů s výměnnými objektivy stouply ze 140 na 220 tisíc kusů (+57 %), u objektivů šel Nikon z 220 na 390 tisíc kusů (+77 %) a dokonce i kompakty rostly, a to z 50 na 70 tisíc kusů (+40 %). Čísla to ale nejsou přesná, počty jsou zaokrouhleny na desítky tisíc. Fotoaparáty tvoří 38 % společnosti, meziročně se tak jejich podíl mírně snížil ze 39 %. Nižší příjmy ale také znamenají, že vývojové náklady vůči nim stoupají, a zatímco v roce 2018 byly 8,5 %, nyní už tvoří 13,3 % z příjmů. Do fotoaparátů pak poputuje cca 26 % vývojových nákladů.

