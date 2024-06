Nikon zveřejnil první teaser na Nikon Z6 III, představí se příští týden

Nikonu Z6 III se mluví už O připravovanémse mluví už dlouho . Výrobce nyní dokonce zveřejnil první teaser na nový fotoaparát, který napovídá několik maličkostí. Zmiňuje zde výroky fotografů, které si pak můžeme překládat do jednotlivých funkcí a vlastností. Tím prvním je: "Můžu snímat ještě předtím, než zmáčknu závěrku, je to game changer". Tohle napovídá, že zde bude funkce pre-shot nebo pre-burst, tedy ukládání snímků do paměti před domáčknutím spouště. To je ale dnes už ne úplně výjimečná funkce.

Dalším výrokem je: "Pokud můžu v jasných situacích lépe vidět, můžu také lépe tvořit." Toto už se dá přeložit více způsoby. Může jít o displej s vyšším jasem, lepší hledáček nebo také schopnost lépe zobrazovat vyšší dynamický rozsah v jasech v displeji/hledáčku. Ten poslední zní: "Všechny ty nádherné barvy ve fotoaparátu tak malém, to je opravdu vzrušující." To už se překládá dost těžko. Napovídá malé rozměry, ale ohledně barev to není moc jasné. Každopádně víme to, že k představení dojde v pondělí 17. června ve 14:00 našeho času.

Uniklých specifikací, které ale nebyly potvrzeny, je mnoho. Předpokládá se nový 24,5MPx CMOS BSI snímač, 7-8EV mechanická stabilizace, 6K 12bitový NRAW pro video, případně 4K60p v ProRes RAW, Full HD video při 240p, 14fps sekvence s mechanickou závěrkou a 20fps s elektronickou. Časy mají začínat od 1/16000 sekundy, zlepšit se mají algoritmy pro AF, má si rozumět s kartami SDXC i CFexpress. Jak to ale celé dopadne, to se dozvíme za pár dní.