Nothing propagoval Phone (3) fotografiemi z fotobanky. Prý omylem

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Nothing měla před několika dny problém se svými propagačními fotografie. Phone (3) měl v některých materiálech fotografie z fotobanky, ačkoli společnost tvrdila, že byly vyfoceny novým telefonem.
Už mnohokrát v minulosti se stalo, že výrobci telefonů propagovali fotografické schopnosti svých smartphonů pomocí fotografií a videí z jiných přístrojů, často různých zrcadlovek a podobně. Dalším nachytaným je společnost Nothing při prezentaci svého nového telefonu Phone (3). Konkrétně se jednalo o přehmat na Novém Zélandu, kde bylo 5 fotografií s textem: "Posuďte sami. Tady jsou fotografie, které pořídila naše komunita s telefonem Phone (3)".
 
Nothing Phone (3)
 
Potíž byla v tom, že šlo o snímky z fotobanky, nikoli z telefonu. Jedna z nich byla identifikována jako focena fotoaparátem Fujifilm XH2S dva roky předtím, že byl telefon představen (zde šlo konkrétně o fotografii předního světla auta, přičemž fotografem byl Roman Fox).
 
 
Zakladatel Akis Evangelidis se za celou situaci omluvil na sociální síti X a vysvětlil, jak k problému došlo. Šlo o to, že demonstrační telefony jsou rozesílány zhruba 4 měsíce před finálním uvedením přístroje, přičemž jsou určeny k ukázkám a testováním před zahájením velkosériové výroby. Obsahují jen ukázkové fotografie, tzv. placeholdery. Jakmile se spustí velkosériová výroba, dojde k aktualizaci a nahrazení těchto snímků těmi skutečnými. Podle Evangelidise se ale stalo to, že ne ve všech případech došlo ke správné aktualizaci demo telefonů na novější verzi se správnými snímky. Firma už vyšetřuje, kde se stala chyba, aby se nestala příště. Současně dodává také to, že při prezentaci ukázkových snímků Nothing vždy ukazoval snímky pořízené jeho komunitou a nikoli placenými profesionálními fotografy.
 

