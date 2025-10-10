Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty
>
Kompakty
>
Kodak

Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Velká renesance kompaktů je založena zejména na tom, že jsou módním retrem. Nejde tedy mnohdy o kvalitu obrazu, ale o styl. A tak 1,6MPx Kodak Charmera patří k nejpopulárnějším novým kompaktům na trhu.
Reklama
Pod značkou Kodak se objevil nový digitální fotoaparát společnosti Retro Project, nazvaný Kodak Charmera. Navazuje na maličké fotoaparáty Kodak Fling z 80. let, nicméně tento už má normální digitální snímač. Snaží se svézt na vlně zájmu o kompakty, které jsou populární díky sociálním sítím. V zásadě spíše platí, že čím jednodušší a horší kompakt, tím lépe, protože je větším skokem do minulosti. A jak se zdá, jde o trefu do černého, neboť Charmera uchvátila uživatele sociálních sítí, videa a snímky z ní se šíří především na Reels a TikToku. Fotoaparát je také zajímavý tím, že je vyráběn v sedmi barevných provedeních, ta jsou ale uložena v "blind box", člověk tedy nikdy neví, kterou z těchto variant si vlastně koupil. Díky tomu se fotoaparát stává i sběratelským artiklem. Kdo chce, může si koupit dokonce set všech sedmi najednou. Navíc je tu jedna "tajemná edice" navíc.
 
Samotný fotoaparát ale rozhodně nebude na špičce nejlépe fotících kompaktů. Má malinkatý 1/4" snímač CMOS s výstupním rozlišením pouhých 1,6 MPx a umí natáčet video maximálně v rozlišení 1440×1080/30 fps ve formátu AVI, což je ostatně i rozlišení fotografií (tady se dá předpokládat, že samotný snímač má možná rozlišení vyšší, jen není povoleno). Objektiv má přepočtených 35 mm a světelnost činí F2,4. 
 
Kodak Charmera
 
Charmera pojme jednu microSD kartu s kapacitou až 128 GB. Rozměry jsou 58×24,5×20 mm, hmotnost je pouhých 30 gramů. Nabíjení 200mAh akumulátoru se pak děje přes port USB-C. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 29,99 USD, u nás je v předprodeji za cca 930-950 Kč s DPH. Kompletní set vyjde na 179,94 USD.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Včera, Milan Šurkala2
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
7.10.2025, Milan Šurkala3
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
5.10.2025, Milan Šurkala
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
4.10.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Včera, Milan Šurkala2
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
8.10.2025, Milan Šurkala5
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
7.10.2025, Milan Šurkala3
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
6.10.2025, Milan Šurkala
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
6.10.2025, Milan Šurkala5
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
5.10.2025, Milan Šurkala
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
4.10.2025, Milan Šurkala
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
30.9.2025, Milan Šurkala14