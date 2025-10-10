>
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Velká renesance kompaktů je založena zejména na tom, že jsou módním retrem. Nejde tedy mnohdy o kvalitu obrazu, ale o styl. A tak 1,6MPx Kodak Charmera patří k nejpopulárnějším novým kompaktům na trhu.
Pod značkou Kodak se objevil nový digitální fotoaparát společnosti Retro Project, nazvaný Kodak Charmera. Navazuje na maličké fotoaparáty Kodak Fling z 80. let, nicméně tento už má normální digitální snímač. Snaží se svézt na vlně zájmu o kompakty, které jsou populární díky sociálním sítím. V zásadě spíše platí, že čím jednodušší a horší kompakt, tím lépe, protože je větším skokem do minulosti. A jak se zdá, jde o trefu do černého, neboť Charmera uchvátila uživatele sociálních sítí, videa a snímky z ní se šíří především na Reels a TikToku. Fotoaparát je také zajímavý tím, že je vyráběn v sedmi barevných provedeních, ta jsou ale uložena v "blind box", člověk tedy nikdy neví, kterou z těchto variant si vlastně koupil. Díky tomu se fotoaparát stává i sběratelským artiklem. Kdo chce, může si koupit dokonce set všech sedmi najednou. Navíc je tu jedna "tajemná edice" navíc.
Samotný fotoaparát ale rozhodně nebude na špičce nejlépe fotících kompaktů. Má malinkatý 1/4" snímač CMOS s výstupním rozlišením pouhých 1,6 MPx a umí natáčet video maximálně v rozlišení 1440×1080/30 fps ve formátu AVI, což je ostatně i rozlišení fotografií (tady se dá předpokládat, že samotný snímač má možná rozlišení vyšší, jen není povoleno). Objektiv má přepočtených 35 mm a světelnost činí F2,4.
Charmera pojme jednu microSD kartu s kapacitou až 128 GB. Rozměry jsou 58×24,5×20 mm, hmotnost je pouhých 30 gramů. Nabíjení 200mAh akumulátoru se pak děje přes port USB-C. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 29,99 USD, u nás je v předprodeji za cca 930-950 Kč s DPH. Kompletní set vyjde na 179,94 USD.