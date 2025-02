OM System uvádí stylový retro OM-3 s 6,5EV IBIS a vrstveným snímačem

Značka Olympus dnes pod společností OM Digital Solution nese název OM System a představuje svůj nový fotoaparát OM-3. Ten staví na typickém designu kinofilmových fotoaparátů řady OM, přičemž proti předchozím modernějším digitálním variantám dotahuje tento vzhled ještě dál (opticky je fotoaparát nižší a delší). Uvnitř máme ale moderní komponenty.

Rozlišení 4/3" snímače s rozměry 17,4×13,0 mm se sice neposunulo a efektivní je na 20,4 MPx (celkové 22,9 MPx), nicméně jde o vrstvený čip CMOS BSI. Data může ukládat v JPEGu nebo 12bitovém RAWu. Snímač je mechanicky stabilizován v 5 osách s až 6,5EV účinkem uprostřed a 5,5EV účinkem v rozích. V duální verzi Sync IS je možné dosáhnout až 7,5 EV, resp. 6,5 EV. Autofokus je fázový se schopností ostřit od -5,5 EV s F2.8.



Citlivosti jsou od ISO 200 do 102400, režimy rozšíření přidávají i ISO 80 a 100. Expoziční časy mají rozsah 1/8000 sekundy až 60 sekund s mechanickou závěrkou, ta elektronická umožňuje časy už od 1/32000 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy. Sekvenční snímání umožňuje rychlost do 6 fps, s elektronickou závěrkou je to pak ale až 20 fps a v dalších režimech pak až 50 fps (SH2) a bez AFC je možné jít až na 120 fps. K dispozici je i funkce Pre-Capture.

Nechybí ani expoziční bracketiny pro 3, 5 nebo 7 snímků, dále také bracketing pro ISO, WB, blesk, umělecké filtry, zaostření a je zde také funkce focus stacking. Máme zde i funkci Live ND, Live GND, Live Composite, Live Bulb/Time a intervalové snímání, zajímavostí jsou také režimy vysokého rozlišení, které skládají více expozic dohromady. Při držení fotoaparátu v ruce lze fotit max. 50 MPx, na stativu až 80 MPx.

Pokud jde o video, maximem je Cinema 4K s rozlišení 4096×2160 pixelů při 60p a toku 202 Mbps (H.264 4:2:0 8bit) nebo 152 Mbps (H.265 4:2:0 10bit). Slow-motion je možné max. při 240 fps, je zde i time-lapse. Potěšit může i záznam do OM-Log400, HLG a formátů OM-Cinema1 a OM-Cinema2. Na přední straně je otočný ovladač uměleckých režimů.



OM System OM-3 spolupracuje s kartami SDXC s až UHS-II rozhraním. Hledáček OLED má rozlišení 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů) a 1,23-1,37× zvětšení dle režimu (0,62-0,69× po přepočtu). Hlavní displej s 3,0" úhlopříčkou je plně polohovatelný a dotykový, jeho rozlišení činí 1,62 mil. bodů. K dispozici máme Wi-Fi (možnost vzdáleného focení, přidávání GPS) a Bluetooth 4.2LE, OM-3 může také fungovat jako webkamera díky podpoře UVC a UAC.



Tělo má odolnost vůči postříkání (standard IP53), má vydržet mrazy do -10 °C. Najdeme tu USB-C, HDMI typu D, 3,5mm audio jacky pro sluchátka i mikrofon. Baterie BLX-1 má vydržet na pořízení 590 snímků. Rozměry těla jsou 139,3×88,9×45,8 mm a váží 413 gramů, s baterií a kartou je na 496 gramech.

Tělo fotoaparátu vyjde na 49.990 Kč s DPH, v setu s objektivem 12-45mm PRO pak bude stát 59.990 Kč.

Zdroj: TZ Olympus