OM System uvedl novou OM-5 s odolností IP53

Přichází nový Micro Four Thirds fotoaparát společnosti OM Digital Solutions. Zatímco OM-1 , který představila v únoru letošního roku, měl ještě stále logo společnosti Olympus, nový modeluž má i na těle označení. V zásadě se dá říci, že jde o mírně upravený OM-D E-M1 Mark III v levnějším a kompaktnějším balení. Máme zde 4/3" snímač Live MOS s efektivním rozlišením 20,4 MPx. Obraz zpracovává procesor TruePic IX. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5osách a IS nabídne 6,5EV účinek. V případě využití duální stabilizace Sync IS (ve spolupráci s optickou) lze dosáhnout až 7,5 EV.