OM System uvedl světelný telezoom M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS PRO

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
OM System uvedl světelný telezoom M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS PRO
Pod značkou OM System máme k dispozici nový objektiv. Jde o světelný telezoom M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS PRO, který nabídne konstantní světelnost F2,8. Nechybí mu optická stabilizace obrazu a hmotnost mírně přesahuje 1 kg.
V nabídce objektivů OM System se nově objevuje světelný telezoom M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS PRO. Podle výrobce má jít o odolný kompaktní objektiv s účinnou stabilizací obrazu. Synchronizovaný účinek systémů totiž může dosahovat až 7 EV (128násobek pravidla převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti, tedy cca 1/3 sekundy na přepočtených 400 mm). Ohniskový rozsah je 50-200 mm, což po přepočtu dává 100-400 mm. Objektiv má 24 optických členů uspořádaných do 21 skupin (v tomto počtu je 1 EDA, 2 Super ED, 1 ED, 2 HR a 3 E-HR členy). Jeho světelnost je konstantních F2,8 v celém ohniskovém rozsahu, clona má 9 lamel a podporuje maximálně F22. Objektiv je kompatibilní s telekonvertorem MC-14, což z něj efektivně udělá objektiv 70-280 mm (140-560 mm po přepočtu) se světelností F4. Může být párován i s 2,0× konvertorem MC-20, to se dostáváme na 100-400 mm (200-800 mm po přepočtu) a světelnost F5,6. 
 
OM System M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS PRO
 
Novinka má 225,8 mm na délku a 91,4 mm v průměru, váží 1075 gramů, závit pro filtry je 77mm. S prstencem se stativovým závitem se pak hmotnost vyšplhá na 1250 gramů. Přední člen má povrchovou vrstvu ZERO Coating II pro minimalizaci odlesků a duchů v obraze. Zaostřovat lze od 78 cm, což stačí na 0,5× zvětšení (s konvertorem MC-20 se to zvýší na 1:1), vhod tak přijde i funkce Focus Stacking v některých tělech fotoaparátů OM System. Zaostřovací systém je navíc kompatibilní s 50fps sekvenčním snímáním s průběžným AF. Objektiv má krytí IP53, tedy je odolný vůči prachu, dešti i chladu. Novinka vyjde na 86.990 Kč s DPH.
 

Diskuze (1)
