OMDS vyvíjí objektiv M.Zuiko 90mm F3.5 Macro IS s 2× zvětšením

Systém Micro Four Thirds bude v budoucnu rozšířen o další zajímavý makro objektiv. Postará se o něj společnosta půjde o model. Po přepočtu nabídne 180mm ohniskovou vzdálenost a zajímavý má být především svým zvětšením. Zatímco výrobci originálních objektivů většinou u makra končí na 1:1, to se možná bude postupně měnit. Odhlédneme-li od výjimečného Canonu MP-E s 5× zvětšením, jednou z mála výjimek je další objektiv Canonu, model RF 100mm F2.8L Macro IS USM s 1,4× zvětšením. Toho ale v příštím roce trumfne výše zmíněný objektiv OM System.

Ten totiž přinese 2× reálné zvětšení, což díky 2× crop faktoru Micro Four Thirds fotoaparátů bude znamenat 4× přepočtené zvětšení. Od rohu do rohu tak vyfotí objekt menší než pouhých 9 mm (plocha cca 8,65×6,5 mm). Bude také odolný proti prachu a vodě (standard IP53), nebude chybět ani optická stabilizace obrazu. Roadmapa objektivů dále obsahuje dva telezoomy, které by se mohly pohybovat někde okolo rozsahů plus minus 45-200mm a 45-250mm.