OnePlus Nord CE4 Lite 5G přichází s 50MPx snímačem Sony LYT-600

Dalším novým mobilním telefonem, který přichází na trh, je OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Ten míří spíše do nižší střední třídy až low-endu. Pokud jde o fotoaparát, hlavním senzorem je 1/1,95" Sony Lytia LYT-600. Existují tedy i větší 50MPx senzory, každopádně se ani nedá říci, že by byl vyloženě malý. Má 0,8µm pixely, podporuje fázové ostření. Objektiv je širokoúhlý s 25mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností, má světelnost F1,8, optickou stabilizaci obrazu a skládá se z 5 členů. Druhým zadním fotoaparátem je hloubková kamerka s rozlišením pouhé 2 MPx a světelností F2,4. Telefon zvládá natáčení max. Full HD videa 1080p30, to je na dnešní dobu už dost podprůměr. Přední kamerka má 16MPx senzor, světelnost F2,4 a pevné zaostření (fix-focus). Také v jejím případě lze natáčet FHD 30p video.



Telefon má 6,67" displej AMOLED, ten naopak low-endově opravdu nevypadá. Má vysoké rozlišení 2400×1080 pixelů, vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz, jas 1200 nitů (HBM) a špičkově dokonce 2100 nitů, což jsou také hodně dobré hodnoty. Pokrývá 100 % prostoru sRGB i 100 % DisplayP3. Rozměry novinky činí 162,9×75,6×8,1 mm, váží 191 gramů.

Procesorem je Qualcomm Snapdragon 695 5G s GPU Adreno 619. Dále tu najdeme 8 GB LPDDR4x paměti a 256GB úložiště UFS2.2. Zajímavostí je velký 5500mAh akumulátor s podporou 80W rychlého nabíjení SuperVOOC. S telefonem lze využít datové připojení LTE (max. 600/150Mbps), k dispozici je i 5G, nechybí Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ani NFC. Mnohé potěší 3,5mm audio jack, USB-C je pak pomalejšího standardu USB 2.0. K dispozici je hybridní slot pro Nano-SIM, případně microSD s kapacitou až 2 TB.