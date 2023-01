Panasonic konečně přijde s fázovým AF, prý by měl představit Lumix S5 II

V září loňského rokuopětovně podotkl, že se zkoumá možnost fázového zaostřování . Tehdy z toho už vyplynulo, že je zde 80% šance, že se fázový autofokus objeví. To už se blíží téměř k potvrzení takové skutečnosti a podle oficiálního teaseru se tak stane o dost dříve, než jsme asi čekali. 4. ledna 2023 v 16:00 totiž bude spuštěn přímý přenos z představení nového fotoaparátu, přičemž akce má název "New Year, New Phase", se zvýrazněným slovem "phase". Neumím si moc představit, co jiného by to mohlo znamenat než zavedení fázového automatického ostření, na které uživatelé čekají už roky.