Panasonic Lumix GH6 se blíží, je výhrou nové soutěže na Instagramu

O připravovanémse mluví už nějakou dobu a jeho vývoj byl potvrzen např. v květnu letošního roku . Dalším střípkem je nová video soutěž, kterouzveřejnil na svém Instagramu. Hlavní výhrou v soutěži je totiž právě zatím nepředstavený fotoaparátvčetně objektivů 10-25mm F1.7 a 25-50mm F1.7. Tento fotoaparát má zároveň oslavit 20 let existence řady Lumix.

Chcete-li soutěžit, budete však potřebovat nějaký fotoaparát této řady. Úkolem je začít sledovat účet @lumix, nahrát a publikovat video o délce 15 až 30 sekund na téma "láska" bez zvuků a hudby. To se má nahrát na Instagram s hashtagem #LUMIX20thLOVE a dalším hashtagem vyjadřujícím fotoaparát, se kterým bylo video natočeno (např. #LumixGH5, a pokud byl použit CSC fotoaparát, tak i hashtag odkazující na použitý objektiv). Panasonic vybere vítěze, který pak výherní video doplní o hudbu a zvuky poskytnuté Panasonicem.

Výsledek bude zveřejněn na Instagramu a YouTubu Panasonicu. Soutěžní videa lze nahrávat do 30. září 2021 a vítěz bude vyhlášen 27. října 2021. To nám dává také hraniční termín, do kterého by se měl Lumix GH6 představit (a kdy se patrně také představí). Podmínky soutěže bohužel nezmiňují, zda je dostupná celosvětově, nebo jsou z ní vyjmuty některé země.

