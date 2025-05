Panasonic představí 13. května novinky, spekuluje se nad Lumixem S1 II se 4K120p

Panasonic chystá novinky, což i oficiálně přiznal oznámením o blížícím se online livestreamu. Ten se bude konat úterý 13. března 2025 v 16:00. Nevíme jistě, co se zde představí, ale zákulisní informace napovídají nové full frame fotoaparáty Lumix S1 II a Lumix S1 IIe. Moc není jasná úloha fotoaparátu Lumix S1 IIe, který má podle úniků převzít 24MPx snímač z modelu S5 II. Tím by se totiž hodně blížil původnímu Lumixu S1, postupem vpřed by ale bylo fázové ostření, které původním modelům chybělo. Hovoří se o ceně 2800 EUR (70.000 Kč).

Mnohem zajímavěji ale vypadá Lumix S1 II. Nadále by tu měl být snímač s 24MPx rozlišením, ten by ale měl být nový, částečně vrstvený a podstatně rychlejší než předchůdce. Měl by umožnit snímání bez blackoutu, 70fps sekvenční snímání s elektronickou závěrkou a především 4K120p video bez cropu. Zde připomeňme, že předchůdce to bez cropu neumí ani ve 4K60p (tam je ořez na APS-C), přičemž 4K120p neumí vůbec. Počítejme však s vysokou cenou 3500 EUR (87.000 Kč).

Poslední novinkou by měl být světelný zoom Lumix S 24-60mm f/2.8. Ten má údajně vážit 544 gramů, mít programovatelné tlačítko a cenu 999 EUR (25.000 Kč). Zda se tyto zvěsti vyplní, to uvidíme za 4 dny.