Aktuality
Objektivy
Zoom
Panasonic

Panasonic uvádí nový telezoom Lumix S 100-500mm f/5-7.1 OIS

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Panasonic před několika dny představil nový objektiv pro svůj full frame systém Lumix S. Jde o model Lumix S 100-500mm f/5-7.1 OIS, který je navíc kompatibilní s telekonvertory. Dosáhnete tak až na 1000 mm.
V nabídce objektivů společnosti Panasonic je nyní nový model Lumix S 100-500mm f/5-7.1 OIS (S-R100500). Ten nabízí ohniskový rozsah 100-500 mm, což znamená úhly záběru 24° až 5°. Moc radosti neudělá světelnost, která má hodnoty F5-7,1, což nejsou zrovna dobrá čísla. Na druhou stranu to přispívá ke kompaktnější konstrukci, kdy má objektiv 196,1 mm na délku, 92 mm v průměru a jeho hmotnost je 1285 gramů. Využívá pak filtry s průměrem 82 mm. Irisová clona s 11 lamelami zvládá max. F29-40 dle zoomu. Kompatibilní je i s telekonvertory. S DMW-STC14 se efektivně stane 210-700mm objektivem (lze totiž nastavit až od reálných 150 mm dál), s DMW-STC20 pak 300-1000 mm. To už ale počítejte, že na konci bude mít světelnost F14. 
 
Objektiv má 19 členů ve 12 skupinách, 2 členy jsou UED, 2 ED a 2 UHR. K dispozici je také optický stabilizátor obrazu, který spolu s tělem dokáže v režimu Dual I.S. 2 dosáhnout 7EV účinku (128násobku pravidla převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti, tzn. cca 1/4 sekundy na max. zoomu). Zaostřování je možné od 80 cm na nejkratší a od 150 mm na nejdelší ohniskové vzdálenosti. V řeči zvětšení to znamená hodnoty 0,16× až 0,36×. Ostření zajišťuje Dual Phase Linear Motor. Novinka je odolná vůči prachu a vodě, má pracovní rozsah od -10 do +40 °C. Na objektivu je spousta ovladačů. Je tu Tight-Smooth prstenec pro ovládání tuhosti a odezvy zoomovacího kroužku, máme tu omezovač ostření (od 5 metrů), ovladač stabilizace se dvěma režimy fungování, nastavitelný zaostřovací kroužek i Fn tlačítko. Objektiv má cenovku 51.990 Kč s DPH.
 

