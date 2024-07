Panasonic uvedl 60× ultrazoom Lumix FZ82D s lepším EVF i LCD

Zvyšující se zájem o kompakty možná stojí za tím, žepřináší na trh aktualizovanou verzi svého ultrazoomu(na některých trzích FZ80D nebo FZ85D). Je to zajímavé i z toho důvodu, že původní model FZ82 se u nás už před nějakou dobou přestal prodávat. Nečekejte nějaké zásadní změny a inovace, přesto se našlo místo pro několik vylepšení. Zatímco předchůdce měl 3,0" dotykový displej s rozlišením 1,04 mil. bodů, novinka si polepšila na 1,84 mil. bodů. Zásadnější je vylepšení hledáčku. Minulostí je "tunel" předchůdce s maličkým 0,2" EVF s 0,46× zvětšením a rozlišením 1,166 mil. bodů. FZ82D přináší mnohem větší 0,39" OLED EVF s rozlišením 2,36 mil. bodů a 0,74× zvětšením po přepočtu, což je srovnatelné s klasickými bezzrcadlovkami, a to ještě těmi lepšími. Další větší změnou je přechod na nabíjení pomocí USB-C, jinak by novinka ani nemohla být uvedena v EU