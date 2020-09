Panasonic uvedl Lumix S5: kompaktnější full frame se 4K/60p

Panasonic v posledních dnech a týdnech lákal na uvedení Lumixu S5. Slíbil totiž menší a levnější variantu, ale rozhodně nečekejme, že půjde o nějaký low-end. Lumix S5 je totiž ve skutečnosti jen

v posledních dnech a týdnech lákal na uvedení. Slíbil totiž menší a levnější variantu, ale rozhodně nečekejme, že půjde o nějaký low-end. Lumix S5 je totiž ve skutečnosti jen Lumixem S1 převlečeným do menšího kabátku. Specifikace jsou totiž až na menší detaily takřka totožné. Máme zde tedy full frame snímač s rozměry 35,6×23,8 mm a celkovým rozlišením 25,28 MPx, z čehož se efektivně využívá 24,2 MPx. Snímač je mechanicky stabilizovaný a v případě duální stabilizace slibuje až 6,5EV stabilizační účinek. S nestabilizovaným objektivem pak jde o 5 EV (na 60mm ohniskové vzdálenosti). K dispozici je multiexpozice s posunem čipu a vytvářením 96MPx snímků.

Velkým lákadlem fotoaparátu Lumix S5 by mělo být video stejně jako u modelu S1. Zvládne tak záznam do H.264/MPEG-4 AVC i H-265/HEVC. Těšit se lze na UHD 4K videozáznam (3840×2160 pixelů) při 60p a datovém toku 200 Mbps, a to v 10bitovém kódování 4:2:0. Počítat ale musíte s užším úhlem záběru (vyčítá se APS-C plocha). Pokud se spokojíte s 30p, pak si užijete vyčítání z celé šíře čipu a 10bitový záznam 4:2:2 s až 400 Mbps. Zpomalené (slow-motion) video je k dispozici ve Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů až při 180 fps. Při 150 a 180 fps nelze využít AF, při 180 fps se pak zužuje úhel záběru. Profesionálněji zaměřené uživatele vedle 10bitových barev potěší i záznam do V-Log se 14EV dynamickým rozsahem. Pokud jde o časové limity, ty jsou 30 minut. Výjimkou je 8bitový záznam ve 4:2:0 30p, kde není žádný limit.



Pokud jde o zaostřování, nadále tu najdeme systém DFD, tedy kontrastní zaostřování, které se snaží napodobovat fázový princip. Využívá 480fps vyčítání pixelů, zaostří už za 0,08 sekundy a je citlivé už od vynikajících -6 EV (zaostří i v opravdu velké tmě). Proti minulosti by měl být DFD systém opět o něco vylepšen, být citlivější i při sledování malých objektů a ještě méně pulzovat.



Co se týče expozičních nastavení, máme zde automatiku, prioritu clony, času a plný manuál. Citlivosti mohou být od ISO 100 do ISO 51200, režim rozšíření nabídne ISO 50 až ISO 102400. Snímač je netradiční tím, že má dvě nativní ISO citlivosti 100 a 640, čehož se dá využívat zejména při natáčení videa. Korekci expozice pak můžeme nastavit od -5 EV do +5 EV. Máme tu i expoziční bracketing s 3, 5 nebo 7 snímky a rozdíly až 1 EV mezi expozicemi. Nechybí ani bracketing clony, zaostření a WB. Sekvenční snímání nabídne maximálně 7 fps v zaostřovacích režimech AFS a MF. Při průběžném ostření AFC je to pak 5 fps, což není mnoho. V režimu 6K Photo lze dosáhnout 30 fps, ve 4K Photo pak dokonce 60 fps. Synchronizační čas blesku je pak 1/250 sekundy.

Lumix S5 má OLED hledáček, jehož rozlišení je 2,36 mil. bodů a nabídne 0,74× zvětšení. Zde je jeden z mála rozdílů proti S1, která měla 5,76 mil. bodů a 0,78× zvětšení. Prodleva je jen 0,005 sekundy a podporuje 60 nebo 120 fps. Máme zde také plně polohovatelný dotykový displej s 3,0" úhlopříčkou a rozlišením 1,84 mil. bodů. Fotoaparát je vybaven rozhraním USB-C 3.1 Gen1, nechybí ani HDMI typu D, přes které lze dosáhnout i 10bitový 4:2:2 záznam ve 4K/60p. Dále je tu 2,5mm jack pro dálkové ovládání a dva 3,5mm jacky pro externí mikrofon a sluchátka. Najdeme tu dva sloty pro SD karty, jeden zvládá UHS-I, druhý pak i UHS-II. Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth 4.2 LE.

Proti Lumixu S1 je jiný také akumulátor. Ten má nadále 7,2 V, ale kapacita je jen 2200 mAh (16 Wh proti 23 Wh), podporuje nabíjení i napájení přes USB. Dle Panasonicu má vydržet na 440 snímků přes displej a 470 snímků přes EVF (1500 snímků v úsporném režimu EVF). Dalším a asi nejvýznamnějším rozdílem jsou znatelně menší rozměry 132,6×97,1×81,9 mm a hmotnost. Ta činí 630 gramů bez baterie a karty, resp. 714 gramů s ní. Připomeňme, že Lumix S1 měl s baterkou 1017 gramů. Tělo využívá hořčíkových slitin, je odolné vůči vodě a prachu. Pokud jde o cenu, tělo má být k dispozici za $1999 (odhadem 52.000 Kč s DPH), set s objektivem 20-60mm pak za $2299. Do 30. září běží akce a zákazníci dostanou zdarma i objektiv Sigma 45mm F2.8 DG DN

Koncem roku 2020 bude uvolněn nový firmware, který přinese záznam Cinema 4K (4096×2160 pixelů), RAW video a HDMI výstup na Atomos Ninja V v 5.9K (5888×3312 pixelů) při 30p i anamorfické 3.5K (3536×2656 pixelů) při 50p. Přibudou i profesionální funkce pro video, jako je např. nastavování expozice pomocí úhlů. Objeví se tu i další barevné filtry.



