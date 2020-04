Panasonic: zapracuje na Micro 4/3, APS-C nebude, FF bude i levněji

Panasonic se zúčastnil Yosuke Yamane ze společnostise zúčastnil rozhovoru s francouzským webem PhotoTrend . Celý rozhovor si můžete přečíst na jeho stránkách, zde jen vypíchneme nejdůležitější informace. Bohužel se vůbec nemluvilo o kompaktních fotoaparátech LX, TZ a FZ, a tak začneme u Micro Four Thirds. Yamane zmínil, že existuje několik skupin fotografů a zatímco někteří preferují obrazovou kvalitu (tedy např. full frame), je tu i spousta fotografů, pro které je důležitá naopak kompaktnost Micro Four Thirds systému a společnost tak chce hodně zapracovat na dalším rozšiřováním tohoto systému. Ty mají proti full frame výhodu v mnohem menších objektivech, které budou pro full frame (a to i CSC) vždy problémem.

Naopak se negativně vyjádřil ohledně myšlenky na APS-C systém s L-Mount. Ten by pro Panasonic nedával smysl. Full frame objektivy na APS-C tělech používá relativně málo fotografů (což má ukazovat např. Sony E/FE), vyvíjet speciální řadu APS-C objektivů by bylo komplikované a takový systém by nemířil na ani jednu z výše zmíněných skupin. Nebyl by dostatečně kompaktní a ani by nenabízel obrazovou kvalitu full frame přístrojů. APS-C by tak zbytečně jen mátl zákazníky.



Pokud jde o full frame, Panasonicu se povedlo dosáhnout solidního 10% podílu na trhu full frame CSC s cenou přes 3000 EUR. Nejprodávanějším modelem je Lumix S1, nicméně příjemným překvapením je úspěch Lumixu S1H, který je profesionálním náčiním pro natáčení videa a je prvním fotoaparátem schváleným Netflixem pro natáčení filmů a seriálů . Panasonic se rovněž nechal slyšet, že by chtěl představit i levnější a menší full frame fotoaparát (přiznejme si, že i nejlevnější Lumix S1 je hodně drahým a velkým fotoaparátem).

Dále se hovořilo o tom, že se koronavirová pandemie na Panasonicu příliš nepodepsala, neboť jsou jeho továrny spíše na východním pobřeží, kde nebylo potřeba dělat tak drastická opatření. Problémem je spíše obecně výrazný pokles fotografického trhu, neboť spousta lidí sedí doma a moc nefotí.

