Pár našel ve skladu 1000 kinofilmových fotoaparátů a 1000 objektivů

Staré kinofilmové fotoaparáty a objektivy mohou být někdy velmi cenným zbožím. Přesvědčuje se o tom pár z Massachusets, kterému se povedl nebývalý objev. Kristen Cusumano pracuje na poloviční úvazek v soláriu a její šéf vlastní několik dalších nemovitostí ve městě. Potřeboval se zbavit jednoho skladu, který vlastnil, a jehož nájemce před několika lety zemřel, a tak Kristen nabídl možnost tento sklad vyklidit s tím, že si může nechat vše, co tam je, jako platbu za vyklizení. To ale asi netušil, jak obrovskou cenu tento sklad může mít.



Se svým přítelem Fridrikem se vydala do skladu, o němž jen věděla, že by tam mohlo být pár starých fotoaparátů. Nebylo jich však jen pár. Jen prvních několik krabic ze skladu odhalilo přes stovku fotoaparátů. Za dva týdny měli všechny krabice s fotoaparáty doma a celkově tu našli přes 1000 starých kinofilmových fotoaparátů a zhruba 1000 objektivů plus další příslušenství (pouzdra, blesky, stativy, adaptéry, filtry, krytky, magazíny, servisní manuály,...).