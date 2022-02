Park Chan-wook natočil krátký film na iPhone 13 Pro

Park Chan-wook a jeho tým pro Apple natočil krátký film Life is but a dream, k čemuž byly využity právě telefony

Fotoaparáty v telefonech zlepšují své schopnosti a dnes se už dají použít i pro docela profesionální práci. Jihokorejský režiséra jeho tým pronatočil krátký film Life is but a dream, k čemuž byly využity právě telefony iPhone 13 Pro . Ty mají celkem tři fotoaparáty, standardní modul, ultra-širokoúhlou kamerku s makro režimem a teleobjektiv. Ve filmu našly využití všechny.

Zajímavé je zejména to, že většina scén byla natáčena za poměrně špatného světla a využití tu našel nový Cinematic Mode. Ten je k dispozici maximálně ve Full HD rozlišení, což není maximum toho, čeho je telefon schopen (ten jinak umí i 4K), na druhou stranu dovoluje hrátky s hloubkou ostrosti a její změnu dokonce i po natočení záběru. Má to pochopitelně svá omezení a ne vždy to funguje stoprocentně, což jde vidět i ve filmu, každopádně úspěšnost je překvapivě dobrá. Apple na YouTube zveřejnil i film o filmu.

Pochopitelně nejde o záběry přímo z telefonu bez žádných úprav. Byly zde použity klasické postprodukční úpravy včetně využití CG.

