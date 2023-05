Patenty Canonu odhalují tři APS-C objektivy s 15-70mm nebo 15-85mm

Společnost Canon jistě chystá nové objektivy pro svůj APS-C systém CSC fotoaparátů a nyní se objevují tři nové patenty, které naznačují, čeho bychom se možná mohli dočkat (není to zaručeno). A všechny objektivy vypadají zajímavě. Jako první tu máme Canon RF-S 15-70mm f/4. Ten má reálné ohniskové vzdálenosti 15,45-67,94 mm, tedy 4,4× optický zoom (papírově by šlo o 24-112 mm po přepočtu a 4,7× optický zoom). Jeho skutečná světelnost je konstantních F4,12 a úhly záběru by se měly pohybovat mezi 82,54° až 21,2°. Pokud jde o délku optické soustavy, ta je 100,14 až 120,23 mm dle zvoleného zoomu.



Další možností je Canon RF-S 15-70mm f/2.8-4. V tomto případě tu máme světelnější začátek a světelnosti dosahují hodnot F2,8 až F4,12. Pokud jde o ohniskové vzdálenosti, ty jsou podobné s 15,45 až 68,04 mm, úhly záběru pak činí 82,76° až 21,32° Délka optické soustavy činí 100,32 až 118,71 mm. Třetí možností je Canon RF-S 15-85mm f/2.8-5.6. Opět se začíná na 15,45 mm, končí se ale až na 83,77 mm (5,4× optický zoom). Papírově by šlo o přepočtených 24 až 136 mm a 5,7× optický zoom. Pokud jde o světelnost, ta začíná na pěkné hodnotě F2,88, ale konec je bohužel až na F5,8. Úhel záběru je 82,72° až 17,42° a délka optiky pak 101,54 až 133,85 mm. Který z těchto objektivů byste na trhu nejraději viděli vy?