Phantom TMX-7510: vysokorychlostní kamera natočí HD video při 76000 fps

Kameryse často používají k záznamu extrémně zpomaleného videa. Obvykle je to pro vědecké a průmyslové účely, ale máme zde i pár zábavných použití (např. YouTube kanál The Slow Mo Guys ). Nyní Vision Research uvádí nové kamery. V rozlišení 1280×800 pixelů zvládne 76 000 fps, což znamená, že při konverzi do 30 fps půjde o více než 2500krát zpomalené video a více než 75 GPx/s. Čím užší proužek budete natáčet, tím rychlejší kamera bude. Při 1280×64 pixelů (resp. 640×128 pixelů s binningem) se dá dostat na 772 050 fps. To platí pro minimální expoziční čas 1 μm. Je zde ale i "vysokorychlostní" režim, který je ještě rychlejší a využívá 95ns minimálního expozičního času. To už frekvence stoupne na 875 tisíc, případně je k dispozici ještě užší proužek 1280×32 pixelů (resp. 640×64 pixelů s binningem) a lze dosáhnout 1,75 mil. fps.