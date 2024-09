Podzimní aktualizace Zoneru přináší pomoc AI s editací i náhledy, lepší je i UI

Od společnosti Zoner jsme se dočkali další významné aktualizace fotografického editoru Zoner Photo Studio X. Jeho podzimní aktualizace přináší především využití algoritmů AI, která pomáhá s editacemi, ale i ovládáním aplikace. Jednou z funkcí je detekce obličejů, očí a rtů, přičemž aplikace nyní obsahuje také speciální presety pro automatickou úpravu, mezi kterými najdeme zesvětlení obličejů, projasnění očí a vylepšení úst. Najdete to v menu Vyvolat a možná prvotním šokem bude to, že úpravy se aplikují bez dalšího potvrzování (i po vypnutí aplikace křížkem), což vypadá, že se nedostanete k originálu, ale nevěšte hlavu. Úpravy jsou nedestruktivní a ukládají se do speciálních souborů. I po opětovném spuštění aplikace tak funguje tlačítko "zpět".



Užitečnou funkcí je vyhledávání obličejů a jejich automatické zvětšení dle požadovaného poměru (100%, 150% nebo 200%) pro rychlé posouzení ostrosti. Je zde i možnost kliknutí na obličej, přičemž pak zůstanou zobrazeny jen obličeje dané osoby, s tím ale počítejte spíše u snímků z jedné série (zkoušel jsem např. stáhnout fotografie známých osobností z internetu při různých příležitostech v různých rozlišeních,... a tam už v tak náročných nekonzistentních podmínkách měla funkce nepřekvapivě mezery).

AI je také nyní možné využít u automatických úprav. V neposlední řadě se algoritmy umělé inteligence využily také u funkce odstranění pozadí. U vlasů to sice nefunguje vždy bezproblémově (podobně jako u telefonů), ale u mnoha snímků předmětů mě opravdu příjemně překvapilo, jak dobře to rozpoznává objekty. Navíc je možné nastavit, zda má být pozadí vybrané barvy, nebo být průhledné pro vytvoření PNG souboru. To je hodně užitečná "fičura".



Dále zde máme funkci pro automatické seskupování snímků, např. těch pořízených sekvenčním snímáním. Ty se pak v pásu dole tváří jako jeden soubor a ne desítky téměř stejných obrázků. Kliknutím na číslo lze tuto skupinu rozbalit. Zajímavou funkcí je také výběr bez držení klávesy Ctrl (snad každému se stalo, že během vyklikávání snímků klávesu spustil). Toto bude patřit pro mě osobně k těm užitečnějším novinkám podzimní aktualizace. Stačí kliknout na malý "chechbox" u fotografie v levém horním rohu a pak už můžete klikat kdekoli v ploše fotky a označí se do výběru.



Zoner také upravil zpracování RAWů pro lepší záchranu detailů a barevnosti přepalů a zde mi podání opravdu přišlo být dobré. Funkce Záchrana barev toto umožňuje ještě dále ladit sytost v okolí přepalů, zde jsem ale na zkoušených snímcích nějaké rozdíly nepozoroval. Dále tu máme automatické odstranění chromatické aberace, které funguje nejen na RAWech, ale i na formátu JPEG a obecně obraze i bez přiřazeného profilu objektivu. Přibyla také podpora konzolí Loupedeck+ pro rychlejší ovládání editace.

Dalších úprav se dočkaly klávesové zkratky nebo tvorba fotoknih a dalších předmětů, kde lze nyní zobrazovat mřížku o čtverečcích o straně 1, 5 nebo 10 mm, ke které se mohou snímky automaticky přichytávat. Pro video tu máme nyní možnost otáčení klipu i jejich perspektivního zkreslení, nechybí ani možnost změny velikosti. Zrychlilo si také načítaní fotografií RAW z fotoaparátů Fujifilm, Navigátor si pamatuje poslední rozbalené složky a Zonerama nyní dostala podporu HDR JPEG s gainmapou. Dnes už standardní internetový formát WEBP je nadále podporován pouze pro čtení, ale bohužel nikoli pro ukládání. Software si lze zdarma vyzkoušet na 7 dní.