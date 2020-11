Přichází telezoom Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO. Objektiv má reálné ohniskové vzdálenosti 150 až 400 mm, což dává po přepočtu 300 až 800 mm a úhly záběru 8,2° až 3,1°. V objektivu je zabudován i 1,25× telekonvertor, takže lze snadno dosáhnout na reálných 187,5 až 500 mm, resp. přepočtených 375 až 1000 mm (úhel záběru 6,6° až 2,5°). A komu by ani to nestačilo, může využít 1,4× nebo 2,0× telekonvertory a dostat se až na 750-2000 mm.

O novém telezoomu Olympusu s integrovaným telekonvertorem se mluví už dlouho. Poprvé o něm zaznělo v lednu 2019 a nyní se představuje finální verze. Objektiv má reálné ohniskové vzdálenosti 150 až 400 mm, což dává po přepočtu 300 až 800 mm a úhly záběru 8,2° až 3,1°. V objektivu je zabudován i 1,25× telekonvertor, takže lze snadno dosáhnout na reálných 187,5 až 500 mm, resp. přepočtených 375 až 1000 mm (úhel záběru 6,6° až 2,5°). A komu by ani to nestačilo, může využít 1,4× nebo 2,0× telekonvertory a dostat se až na 750-2000 mm.

Světelnost novinky má hodnotu F4,5, při zapnutí konvertoru klesne na F5,6. Irisová clona s 9 lamelami pak podporuje maximální hodnotu F22, resp. F29. Optická konstrukce má opravdu hodně vysoké množství členů. Je zde 28 elementů v 18 skupinách (1 EDA, 4 Super ED, 2 ED, S HR a 1 HD člen), telekonvertor má 7 členů ve 4 skupinách. Novinka je schopna zaostřovat od 1,3 metru, maximální zvětšení dosahuje 0,57× po přepočtu. Zabudovaný telekonvertor toto číslo zvýší na 0,71× a hodí se tak i na telemakro. Přidejte 1,4× telekonvertor a jste na 1,14×, s 2× verzí dokonce na 1,43×. Jen se focená věc opravdu nesmí hýbat (tady už stabilizace moc nepomůže, při pohybu objektivu ani nemá jak, bude potřeba stativ a statický objekt). Nechybí možnost omezit zaostřovací rozsah od 1,3 do 6 metrů, od 6 metrů do nekonečna a pak plný rozsah od 1,3 metru do nekonečna. Je zde i programovatelné tlačítko (4krát každých 90°).





Rozměry novinky činí 115,8 mm v průměru, na délku má pak 314,3 mm. Při zoomování se délka objektivu nijak nemění. Samotný objektiv váží 1875 gramů a podporuje filtry s 95mm průměrem. Mnohé jistě potěší velmi účinná stabilizace. Ta dokáže ve spolupráci s mechanickou stabilizací v OM-D E-M1X dosáhnout 8EV účinku (na 150mm reálné, resp. 300mm přepočtené ohniskové vzdálenosti byste měli udržet z ruky 1/1,3 sekundy). Obraz je v takovém případě stabilizován v 5 osách. Samotná optická stabilizace se na max. zoomu postará o 4,5 EV. Objektiv je odolný vůči prachu, vodě a mrazu od -10 °C. Zajímavostí je vnitřní povrch, který zabraňuje přehřívání. Přední čočka má fluorovou vrstvu odpuzující nečistoty a vodu. Vyšší kontrast a menší odlesky má na starosti povrchová úprava Z Coating Nano.

Od 3. prosince bude navíc ke stažení firmware pro Olympus OM-D E-M1X verze 2.0. Dostane lepší AF, který přidá např. režim pro focení ptáků. Dostane se na podporu RAW video výstupu ve 12 bitech, zlepší se stabilizace při natáčení videa a Olympus zlepší i indikátor manuálního ostření. Nepotěší cena, ta má činit $7499 (cca 240 tisíc Kč s DPH).



Zdroj: TZ Olympus

