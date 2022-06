ProGrade uvedl 165GB verzi karty CFexpress Type B Cobalt

Před dvěma lety uvedla společnostpaměťové karty, a to s kapacitami 325 GB a 650 GB . Nyní je tu i menší 165GB varianta, která si zachovává max. rychlost sekvenčního čtení 1700 MB/s. U zápisu je to až 1500 MB/s, nicméně u trvalého zápisu je to o trochu méně, 1400 MB/s.