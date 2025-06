Realme C71 aneb 120Hz displej v low-endu a velká 6300mAh baterie

Pokud jde o telefony, existují různé modely v rozličných cenových třídách. Do těch nejnižších míří smartphone realme C71. Tato novinka má vzadu 50MPx AI fotoaparát s blíže neurčeným typem snímače. Objektiv s 5 optickými členy má slušnou světelnost F1,8 a přepočtených 27 mm, což znamená úhel záběru 75,5°. To je na dnešní poměry trochu méně širokoúhlý záběr, než je zvykem. To, že telefon míří do naprostého low-endu, prozrazuje i to, že maximem je natáčení pouze Full HD videa, a to ještě jen ve 30 fps. Vzadu to sice dle fotografií vypadá na další jeden fotoaparát, specifikace už ale o žádném dalším nemluví. Přední selfie kamerka má doslova mikrosnímač typu 1/5" s rozlišením jen 5 MPx. Objektiv se 3 členy má úhel záběru 78° a světelnost F2,2.

Realme C71 má 6,67" displej s nízkým rozlišením 1604×720 pixelů, maximální jas pak dosahuje 725 nitů. Zajímavostí je 120Hz obnovovací frekvence displeje, což je dnes u Androidů už docela standardem ve střední třídě, nicméně překonává tím např. řádově dražší iPhone 16. Displej je 8bitový a dosahuje kontrastu 1500:1. Rozměry telefonu jsou 165,8×75,9×7,79 mm a váží 196 gramů. Tělo je odolné a mělo by zvládat i armádní testy výdrže MIL-STD 810H. Nevadí mu ani voda (postříkání).

Od telefonu rozhodně nečekejte vysokou rychlost. Máme tu totiž procesor Unisoc T7250, což je sice 8jádrový čip, ten je ale vyráběn dnes už hodně zastaralou 12nm technologií a maximální frekvence je jen 1,8 GHz. Jeho GPU Mali G57 MP1 je podle názvu jen 1jádrové a dosahuje frekvence 850 MHz. Do prodeje půjde s 6GB nebo 8GB RAM (Dynamic RAM max. 24 GB) a 128GB úložištěm. AI se pak stará o filtrování šumu pro čistější hovory, vylepšení rozmazaných portrétů, odstranění nechtěných objektů z fotografií a podobně. Integrován je také asistent Google Gemini.

Vedle rychlého displeje je dalším pozitivem velká 6300mAh baterie, která podporuje rychlé 45W nabíjení SuperVOOC a adaptér je v balení. 5 minut nabíjení dodá energii na 4,4 hodiny hovoru, 10 minut pak nabije slušných 16 % baterie. Zvládá také 6W reverzní nabíjení. Počítejte s tím, že telefon podporuje max. 4G připojení. Jsou zde dva sloty pro Nano-SIM a jeden pro microSD kartu. Dále tu máme Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.2. Operačním systémem je realme UI na základě Androidu 15. Českou cenu neznáme, ale v zahraničí se prodává v přepočtu za zhruba 3500 Kč.