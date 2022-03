Samsung Galaxy A52s 5G: populární univerzál

Do redakce se nám dostal na test oblíbený telefon střední třídy, Samsung Galaxy A52s 5G. My se podíváme především na fotografickou stránku. Základní modul má 64MPx rozlišení, což kvůli slučování znamená, že je koncipován jako 16MPx modul. Jen o trochu nižší rozlišení 12 MPx má ultra-širokoúhlý modul. Následují dva 5MPx moduly, jeden pro makro a druhý pro záznam hloubky. K dispozici dostáváme 4K30p video na obou hlavních zadních kamerách, slow-motion má 240 fps (nicméně s omezením je tu i 480 fps). Přední kamerka by mohla potěšit každého youtubera a streamera. Má 32MPx rozlišení a také si troufne na 4K video.

Než ale začneme s fotografickou částí, podíváme se na telefon i z ostatních pohledů. Máme zde velký 6,5" displej Super AMOLED s vysokým rozlišením 2400×1080 pixelů (405 dpi) a 8bitovými barvami. Výrobce slibuje jas až 800 nitů a máme tu podporu obnovovací frekvence nejen 60 Hz, ale také 120 Hz, které umožní dosáhnout výborné plynulosti obrazu. Podání barev je tak akorát.

Samsung použil 64bitový 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 778G vyráběný 6nm procesem. Má 4 výkonná jádra Cortex-A78 na frekvenci 2,4 GHz a 4 úsporná jádra Cortex-A55 s taktem 1,8 GHz. V našem případě jsme měli variantu vybavenou 6 GB RAM a 128GB úložištěm, podporovány jsou nicméně i karty microSDXC do kapacity až 1 TB v hybridním slotu. Akumulátor má kapacitu 4500 mAh a podporuje 25W nabíjení Super Fast Charging. To ale nabíječka v balení nepodporuje (max. 15 W). Telefon měří 159,9×75,1×8,4 mm a váží 189 gramů.

Telefon dorazil do redakce v barvě Awesome Mint, což je taková velmi světle zelená až lehce namodralá barva. Čistě subjektivně se mi tato barva moc nelíbila, dle mého názoru opticky zvýrazňuje plastovost těla a telefon působí vzhledově laciněji, než by musel. To se totiž nedá říci o zpracování, které je příkladné. Potěší i rating IP67, telefon tak můžete dokonce i vykoupat.

A52s 5G je lemován lesklým proužkem po celém obvodu. Do ruky tak padne bez řezání, ale velkou úhlopříčku nezapře a jednou rukou se ovládá dost těžko.

Na pravé straně (při pohledu na displej) je jak tlačítko pro zapnutí/vypnutí, tak i kolébka pro ovládání hlasitosti. Ta může fungovat jako tlačítka spouště, což může vyhovovat fotografům, kteří preferují fyzický stisk tlačítka než ťuknutí na displej. Zoomovat se dá roztažením prstů po displeji a lze takto i přepínat mezi normálním a ultra-širokoúhlým modulem.

Vespod najdeme 3,5mm jack pro připojení sluchátek, což lze jistě chválit. Port USB-C dovoluje až 25W nabíjení. Nakonec tu máme reproduktor, který hraje ve spolupráci s horním sluchátkem. Oba mají čistý a dostatečně hlasitý zvuk, přijatelně přehrávají výšky i hlubší tóny.

A dostáváme se k tomu, na co asi všichni čekáte. Fotoaparáty. Těch je tu opravdu požehnaně. Samsung se snažil zapracovat i na designu, a tak má horní trojice stejnou velikost, stejně jako spodní dvojice (jedno z toho je LED přisvícení). Horní modul patří ultra-širokoúhlému fotoaparátu. Ten má rozlišení 12 MPx (4000×3000 pixelů), světelnost F2,2 a úhel záběru 123° (kamerka je označena jako 0,5×). Potěší fakt, že i tato kamerka si troufne na video ve 4K30p. Méně už fakt, že jde o miniaturní 1/3" snímač s 1,12µm pixely.



Uprostřed velké trojice je hlavní modul. Ten má 64MPx snímač (9280×6920 pixelů), který pracuje na principu slučování pixelů, takže většina režimů pracuje v 16MPx režimu. Jde o 1/1,7" snímač Sony IMX682 s 0,8µm pixely (1,6µm po sloučení). Tento modul má světelnost F1,8 a 81° úhel záběru, což odpovídá zhruba 25mm přepočtené ohniskové vzdálenosti. Máme zde i optickou stabilizaci obrazu. Fotoaparát podporuje natáčení videa 4K30p, slow-motion pak umí jen v HD rozlišení (1280×720 pixelů) při 240 fps omezením. Je zde ale ještě režim Superpomalý, kde je to ještě dvakrát pomalejší, natočí se ale jen jedna sekunda.

Trojici ukončuje hloubková kamerka s 5 MPx a světelností F2,4. Na její fungování se koukneme v jedné z dalších kapitol. Když přejdeme na řadu s menšími moduly, tak nahoře je 5MPx makro kamerka s rozlišením 5 MPx a také světelností F2,4. V jejím případě se doporučuje ostřit od 3 do 5 cm. Nakonec je tu LED blesk.





Pokud jde o přední kamerku, tak ta je jednou z předností telefonu. Jde o 32MPx snímač (1/2,8" Sony IMX616 s 0,8µm pixely), což je sice zbytečně mnoho, ale stejně jako u hlavního modulu, i zde jde především o to, aby kamera produkovala kvalitnější snímky díky slučování pixelů do jednoho v nižším rozlišení. Ve výchozím stavu fotí lehce přiblížené 8MPx snímky, dále umožňuje širší úhel záběru s 12 MPx a k dispozici je také plné rozlišení 32 MPx. Vloggery ale potěší zejména to, že podporuje 4K30p video (velmi užitečné pro zoom cut). Světelnost objektivu je F2,2.



V krabici najdete fotoaparát, krátký manuál, drátek na otevření prostoru pro SIM kartu, nechybí ani USB-C kabel (USB-A/USB-C) a nabíjecí adaptér. Přestože telefon podporuje 25W nabíjení, adaptér zvládne maximálně 15 W (9V/1,67A), příp. 10 W (5V/2A). To je trochu pihou na kráse.

Zobrazení aplikace fotoaparátu vás asi nepřekvapí, je vcelku standardní jako u mnoha jiných Androidů. Může se lišit v rozdílech. Např. 64MPx rozlišení je v poměrech stran a ne separátní režim, noční režim najdete v kolonce dalších. Poněkud se mi nelíbilo zapínání HDR v hlavním menu, to bych čekal na ikonkách přímo v aplikaci.



Natáčení videa umožňuje zapínat stabilizaci, snímkovací frekvence jsou v menu pěkně ve výběru spolu s rozlišením (nevybíráte rozlišení a frekvenci zvlášť). Zajímavé je, že můžete během natáčení přepínat mezi klasickou a ultra-širokoúhlou kamerou i ve 4K rozlišení.

V dalších režimech pak najdete vše ostatní, jako panorama, profesionální režim, portrét, makro, noční, hyper-lapse i dva slow-motion módy.

Mezi základní režimy se dostala Zábava, která vyžaduje připojení k internetu a aplikuje různé zábavné filtry na detekované obličeje. Umím si představit, že některé skupiny uživatelů si s tímto vyhrají k zbláznění. My se ale půjdeme v dalších kapitolách podívat i na to, jak kvalitní snímky dokáže Galaxy A52s 5G vlastně pořizovat.