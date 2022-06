Samsung Galaxy S22 Ultra: pětioký fotografický král?

V dnešní recenzi zabrousíme hodně vysoko. Podíváme se totiž na vlajkovou loď Samsungu, smartphone Galaxy S22 Ultra. Ten má na zádi 5 modulů, z toho 4 slouží k focení. Základní modul má 108MPx rozlišení, pak je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 12 MPx a dva teleobjektivy. Oba dva se vyznačují 10MPx senzorem, první nabídne 3× zoom, druhý dokonce 10×. Zajímavostí však je, že výsledkem všech čtyř modulů jsou 12MPx snímky. Všechny také podporují 4K video při 60 fps, ten hlavní si pak troufne i na 8K video při 24 fps. Přední kamerka pak se svým 40MPx čipem díky slučování pixelů fotí 10MPx snímky. Pojďme se tedy podívat, jak na tom S22 Ultra vlastně je.



Telefon jsme dostali v temně fialové barvě Burgundy a musím říci, že vypadá famózně. Podporuje luxusní dojem z přístroje a telefonu náramně sluší. Také zpracování telefonu je vynikající a opravdu máte pocit, že v ruce držíte vlajkovou loď. Displej Dynamic AMOLED je obří. Má 6,8" úhlopříčku a rozlišení 3088×1440 pixelů, v zájmu o snížení spotřeby ale můžete v menu nastavit FHD+ (2316×1080) nebo HD+ (1544×720). To nejmenší vypadá vzhledem k počtu pixelů překvapivě pěkně, ale přece jen trochu neostře. FHD+ je velmi dobře použitelné, nejvyšší přidává ještě trochu ostrosti. Dosahuje pak 500 ppi, máme tu podporu HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvenci, takže všechno skrolování je krásně plynulé.



Přestože jde o obří telefon s téměř 7,8cm šířkou, v ruce se docela dobře drží. Překvapilo mě, jak telefon dobře maskuje svou 228gramovou hmotnost (to je skoro hmotnost Sony RX100 ). Zakřivení displeje je hodně efektní, nicméně pro fotografii přináší jednu nepříjemnost. Obraz se v této části deformuje a mění i jas. Např. při zamračeném počasí je světlejší a fotografie vypadá, že se přepaluje, což není pravda. Jen je to světlejší kvůli zakřivení.

Galaxy S22 Ultra dostal integrované dotykové pero S-Pen, s kterým se píše dost dobře, má velmi zajímavou měkkou špičku a na dělání poznámek je to výborný nástroj. Funguje i při uzamčeném telefonu, takže zespoda vytáhnete pero ven (stiskem dovnitř vyskočí o kousek ven) a můžete psát.

O trochu horší je to se skicováním, kde navzdory možnosti rozeznat 4096 úrovní přítlaku pero neregistruje velmi jemný posun po displeji, takže linie, které byste chtěli mít jemné, se občas buď nezobrazí, nebo naopak budou silnější, než byste chtěli. Nicméně i tak to z Galaxy S22 Ultra i díky velké úhlopříčce displeje dělá nejlepší telefon na malování (pochopitelně, není to tablet).

Na pravé straně telefonu (při pohledu na displej) máme zamykací tlačítko a kolébku ovládání zvuku, kterou lze použít i jako hardwarovou spoušť pro focení (příp. využít jako zoom, nebo ji výhradně nechat pro ovládání hlasitosti).

Pojďme ale konečně na fotoaparáty. Máme zde pět modulů, přičemž z tohoto pohledu nejvzdálenější modul s červenou tečkou není fotoaparátem, ale laserovým autofokusem. Dále tu máme LED blesk a druhý malý modul patří 3× tele fotoaparátu. Zde vás občas může překvapit chování, protože někdy pro stejný úhel záběru využívá jiných modulů. Občas se tak může stát, že 3× zoom se pořídí výřezem z hlavního modulu (podobně to funguje i mezi dalšími snímači). Přestože tele modul fotí 12MPx snímky jako všechny ostatní, ve skutečnosti je tu maličký 1/3,52" snímač s 10MPx rozlišením a 1,12µm pixely (snímky se tedy interpolují na vyšší rozlišení, kvůli čemuž je o něco nižší jejich ostrost). Úhel záběru je 36° a světelnost má hodnotu F2,4.



Druhý teleobjektiv je zde úplně nalevo. Má stejný 1/3,52" 10MPx senzor, proti hlavnímu modulu má však 10× zoom. Možná bych uvítal i o něco méně, skoky mezi pozicemi mi někdy přišly být příliš velké. V tomto případě tu máme 11° úhel záběru a světelnost má hodnotu F4,9. To je při této kombinaci velikosti pixelů a světelnosti bohužel už hodně nad limit difrakce (rozostření dané rozptylem světla).

Uprostřed velké trojice je hlavní modul s 1/1,33" snímačem se 108 MPx, 0,8µm pixely a slučováním 9-in-1 (výsledkem jsou opět 12MPx snímky, plošně ekvivalent 2,4µm pixelů). Máme zde fázové ostření i optickou stabilizaci (OIS). Objektiv dává 85° úhel záběru a jeho světelnost činí F1,8. Nakonec tu je ještě 12MPx ultra-širokoúhlá kamerka s 1/2,55" snímačem a 1,4µm pixely. Objektiv dává 120° úhel záběru a světelnost F2,2.

Galaxy S22 Ultra má port USB-C a s příslušnou nabíječkou zvládne až 45W nabíjení. Jak je ale dnes zvykem, výrobce do balení přidává jen USB kabel, ale nikoli nabíječku (adaptér do sítě). Tu si musíte dokoupit zvlášť, a to i přesto, že to byl právě Samsung, který se nejhlasitěji smál Applu, že ke svým telefonům přestával dávat adaptéry. Vidíme zde také úkryt pro pero S-Pen.



Telefon si poradí se dvěma kartami nano-SIM, nicméně paměťové karty nejsou podporovány, takže si před koupí dobře promyslete, kolik budete potřebovat nainstalovat aplikací, jak moc RAWů a videa chcete pořizovat. Např. dvoutýdenní testování mi zabralo 40 GB dat, ale podle toho se nedá moc řídit.

Pokud jde o balení, to obsahuje vedle telefonu kabel USB-C/USB-C, krabičku s manuálem a nástrojem pro vysunutí nosiče SIM karet.

Do testu jsme dostali také ochranné pouzdro Protective Standing Cover, do kterého se telefon spíše zasouvá, než že by šlo o kryt, který ho obepne.

Telefon se s pouzdrem ještě o něco zvětší, ale drží se jistěji a pokud vám telefon spadne z ruky, máte větší šanci, že zůstane nepoškozen. Samotný displej je chráněn sklem Gorilla Glass Victus

Výhodou obalu jsou především dvě výklopné nohy, které umožní telefon postavit a pohodlně tak sledovat např. filmy. Při tak velké úhlopříčce a solidním zvuku to není problém. Reproduktory najdeme na spodní straně a pak v malém průduchu nad displejem. Horní reproduktor má spíše hutnější zvuk, spodní je více zvonivější. Slušná je i maximální hlasitost.

Rozhraní aplikace je vcelku tradiční pro většinu Androidů. Máme zde tedy v levém černém proužku výběr filtrů, poměru stran nebo samospoušť a další nastavení, vpravo je pak spoušť, přepínání režimů a fotomodulů.

U videa je to podobné, dostanete se k výběru rozlišení a snímkovací frekvence, náhled videa je i pod uživatelským rozhraním aplikace.

V menu Další najdete např. režimy PRO pro fotky i video, slow-motion, panorama a několik dalších specialitek. Pojďme už ale fotit.