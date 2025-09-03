Redmi Note 15 a 15 Pro+ přináší obří 7000mAh akumulátor
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Značka Redmi představila dva nové chytré telefony Note 15 Pro a Note 15 Pro+. Ty mají 6,83" displej AMOLED a liší se ve fotografické výbavě. Vyšší model nabídne 1,55" snímač a dva další fotomoduly.
Pod značkou Redmi byly představeny dva nové telefony Note 15 Pro a Note 15 Pro+. U obou najdeme velký 6,83" displej AMOLED s rozlišením 2772×1280 pixelů, kontrastem 8M:1, jasem až 3200 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej údajně podporuje 12bitové barvy, zvládá HDR10+, HDR Vivid i Dolby Vision. Oba telefony mají také podobné rozměry. Základní verze Pro má míry 163,61×78,09×7,78 mm a váží 210,6 gramů, Pro+ má 163,34×78,31×7,91 mm a 210,8 gramů. Displej je chráněn sklem Xiaomi Dragon Crystal Glass.
Zásadní rozdíly najdeme ve fotografické výbavě. Note 15 Pro má 1/1,95" snímač Sony LYT-600 s rozlišením 50 MPx a 0,8µm pixely (1,6µm po sloučení). Máme tu 6členný objektiv se světelností F1,5 a optickou stabilizací obrazu. Dále je zde 8MPx ultra-širokoúhlá kamerka se 112° záběrem. Pokud jde o video, 4K končí na 30 fps, Full HD 1080p video ve slow-motion zvládá až při 120 fps a HD 720p pak při 240 fps. Přední kamerka má 20 MPx a max. Full HD při 60 fps.
Note 15 Pro+ je na tom lépe. Jeho hlavní snímač je typu 1/1,55" s 50 MPx a většími 1,0µm pixely (2,0µm po sloučení), slibuje dynamický rozsah 13,2 EV. Objektiv se 6 členy má OIS a světelnost F1,6. Ultra-širokoúhlá kamerka má rovněž 8 MPx, 112° úhel záběru a světelnost F2,2. Změnou je tu ale přítomnost třetího modulu, a to teleobjektivu se světelností F2,2. Proti hlavnímu modulu má 2,5× zoom a 5členný objektiv ostří minimálně od 50 cm. Snímač má rozlišení 50 MPx. Schopnosti videa jsou totožné s verzí Pro. Selfie kamerka si nicméně polepšila na 32 MPx.
Telefony se liší i v dalším hardwaru. Např. Note 15 Pro má 4nm procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra s frekvencí 2,6 GHz a GPU Mali G615 MC2, přičemž tu najdeme konfigurace 8GB/256GB nebo 12GB/512GB. Výrobce použil LPDDR4X-4266 a UFS 2.2 (1000 MB/s). Note 15 Pro+ dostává 4nm procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 s frekvencí 2,7 GHz. Typy pamětí a úložiště jsou totožné, nicméně k mání bude v konfiguracích se 12GB/256GB a 16GB/512GB.
Velmi zajímavá je volba akumulátoru s velmi vysokou kapacitou 7000 mAh. U obou variant podporuje 22,5W reverzní drátové nabíjení. Pokud jde o nabíjení samotného telefonu, to je možné se 45 W u slabší verze, resp. 90 W u silnější. Telefon splňuje standard odolnosti IP69K.
Zdroj: gizmochina.com, mi.com