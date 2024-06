Ricoh přichází s outdoorovým kompaktem Pentax WG-8, má 5× optický zoom

Pentax WG-8 a navazuje na předchozí

Máme zde další outdoorový kompakt společnosti Ricoh. Nese jménoa navazuje na předchozí WG-7 z roku 2021, přičemž není jasné, jaké jsou tu změny. Máme tu stejný 1/2,3" snímač CMOS s rozlišením 20 MPx a podporou JPEG snímků. Zůstává také objektiv Pentax s 5× optickým zoomem v rozsahu 28-140 mm a světelností F3,5-5,5. Ten má 11 členů v 9 skupinách, 5 členů je asférických. Jeho max. zvětšení je 0,4×. Dle výrobce zvládá zaostřovat od 50 cm ve standardním rozsahu, od 10 do 60 cm v makro režimu a od 1 cm ve speciálním režimu zhruba na polovině zoomu.

Máme tu podporu natáčení UHD 4K videa (3840×2160 pixelů) při 30 fps, což platí i pro Full HD video. Pouze HD video (1280×720 pixelů) je možné natáčet až do 60 fps. Expozice se nastavuje automaticky s možností korekce +/-2 EV. Citlivosti jsou od ISO 125 do 6400, expoziční časy od 1/4000 do 1/4 sekundy, v nočním režimu do 4 sekund. Nechybí HDR nebo noční scéna z ruky, máme tu i intervalové snímání. Zadní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,04 mil. bodů. Interní paměť o kapacitě 27 MB lze rozšířit kartou SDXC včetně verzí FlashAir (není zde tedy Wi-Fi, to řeší karta). Náběh přístroje má být za 1,0 sekundy, sekvenční snímání má dosahovat frekvence 3 fps, v 5MPx rozlišení pak až 10 fps.



Máme tu modul pro GPS a GLONASS, nechybí ani možnost využití fotoaparátu jako webkamery (USB Video Class 1.1). Fotoaparát je vodotěsný do hloubky 20 metrů po dobu 2 hodin, odolá nárazu z výšky 2,1 metru, provozní teplota je od -10 °C do +40 °C. Je zde rozhraní USB-C 3.0 a HDMI typu D. WG-8 měří 118,2×65,5×33,1 mm, váží 215 gramů, s baterií a kartou pak 242 gramů. Li-Ion akumulátor DB-110 má dle výrobce vydržet na pořízení 340 snímků. Cena byla stanovena na 479,99 EUR (u nás 12.590 Kč s DPH).