Ricoh uvádí dlouho očekávanou DSLR Pentax K-3 III s 26MPx čipem

Ricoh zůstává posledním výrobcem, který chce aktivně vyvíjet nové zrcadlovky. Společnosti Canon i Nikon je už odsunuly na vedlejší kolej, a i když poslední modely představily v lednu a únoru 2020, nedá se moc očekávat, že by se v budoucnu objevilo větší množství nových modelů DSLR, pokud vůbec nějaký. V případě Ricohu tu máme nový model Pentax K-3 III, který má být high-endem ve třídě APS-C. Je založen na APS-C čipu typu CMOS BSI s rozměry 23,3×15,5 mm a rozlišením 26,78 MPx (efektivně 25,73 MPx). Snímač je mechanicky stabilizovaný, slíben je až 5,5EV účinek, 5osé stabilizování obrazu a detekce panningu. Není tu AA filtr, jeho účinek ale může v případě potřeby zastat jemné roztřesení čipu pomocí mechanismu stabilizátoru.



Data je možné ukládat do formátu JPEG nebo 14bitového RAWu (PEF i DNG soubory) včetně možnosti použít RAW pro HDR snímky. Maximální rozlišení je 6192×4128 pixelů. Zaostřovací modul SAFOX 13 má 101 bodů, z čehož je 25 křížových. Jeho citlivost je od -4 EV. Využívá i algoritmů umělé inteligence (Real-time Scene Analysis System) pro lepší detekci obličeje i očí, vylepšuje i nastavení expozice.



Citlivosti mohou být od ISO 100 až do ISO 1,6 milionu. Pokud jde o mechanickou závěrku, ta podporuje časy 1/8000 až 30 sekund, time a bulb pak nabídnou rozsah od 1 sekundy do 20 minut. Elektronická závěrka je k dispozici pro režim Pixel Shift, který pohybuje snímačem tak, aby v každém pixelu získal plnou barevnou informaci a obešel tak Bayerovu interpolaci. Korekce expozice nabídne rozsah od -5 EV do +5 EV. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy.

Sekvenční snímání nabídne maximální rychlost 12 fps v AF-S (11 fps v AF-C), buffer vystačí na 30 snímků RAW+JPEG. K dispozici je také natáčení videa, maximem je UHD 4K rozlišení 3840×2160 pixelů při 30p, Full HD 1920×1080 pixelů pak končí na 60p. Využit je záznam do MPEG-4 AVC/H.264 v MOV souborech. Interní mikrofon lze doplnit externím.



Zajímavostí je pentaprizmatický hledáček, který má ve třídě APS-C rekordní 1,05× zvětšení. Díky speciálnímu korekčnímu elementu je obraz méně zkreslený a s pomocí povrchových vrstev je o téměř 10 % jasnější než hledáček u K-3 II. Máme zde dva sloty pro paměťové karty, oba jsou až pro SDXC karty. Jeden zvládne maximálně UHS-II, druhý pak i UHS-I. Monitor je dotykový, jeho úhlopříčka je 3,2" a rozlišení činí 1,62 mil. bodů. Pro napájení je použit akumulátor D-LI90 s výdrží na 800 snímků. Najdeme zde rozhraní USB-C 3.2 Gen1, 2,5mm jack, X-Sync, HDMI typu D a 3,5mm jacky pro sluchátka i externí mikrofon. Nezapomnělo se ani na bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth 4.2LE.

Rozměry fotoaparátu jsou 134,5×103,5×73,5 mm a váží 735 gramů. S baterií a kartou pak vyskočí na 820 gramů. Tělo je vyrobeno z hořčíkových slitin, je odolné vůči prachu, vodě a teplotám do -10 °C. Závěrka byla testována na 300 tisíc cyklů. Fotoaparát bude v prodeji od 6. dubna za cenu 1999,95 USD. V nabídce budou i limitované edice Black Premium Kit a Silver Premium Kit za 2299,95 USD.



