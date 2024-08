Ricoh uvedl kompakt G900 II pro průmysl, odolá i chemikáliím

V nabídce Ricohu se objevil zajímavý kompakty G900 II a G900 II SE. Nejde o obyčejné kompakty, jsou totiž určené pro průmyslové použití. Co to ale znamená? Jde o outdoorový kompakt, takže tu máme vodotěsnost do hloubky 20 metrů, odolnost vůči pádům z 2,1 metru, bezproblémovou funkčnost v teplotách do -10 °C, možnost vydržet zátěž 100 kg, nicméně průmyslové zaměření zde znamená také odolnost vůči některých chemikáliím (chlornan sodný, roztoky oxidu chloričitého a podobně). Funkce Camera Memo dovoluje uložit si do fotoaparátu až 100 poznámek ve formě textu s max. 128 znaky nebo 30sekundové audio poznámky a tu pak přiřadit k fotografiím. Může ke snímkům také přiřazovat čárové kódy.

Camera Lock pak přináší možnost zaheslovat fotoaparát a mít zde účet pro administrátora a uživatele. Admin tak může např. zakázat přenastavování některých voleb, aby např. uživatel v terénu nenastavil něco špatně. Stejně tak to může zabránit neautorizovaným osobám přistupovat k fotoaparátu a fotografiím na něm. Heslo by totiž mělo chránit i přístup na SD kartu. Podporováno je UVC (USB Video Class), takže fotoaparát může fungovat jako webkamera a integrovaná světla kolem objektivu mohou pomoci přisvítit obraz u telekonferencí. Zajímavostí je také integrovaná paměť o kapacitě 6,5 GB, takže i v případě, že uživatel zapomene paměťovou kartu, má na co fotit. Možné je také zobrazit si některou z předchozích fotek s 20%, 40%, 60% nebo 80% průhledností, aby uživatel mohl vyfotit dokumentační snímek ze stejného místa se stejnou kompozicí pro porovnání.

Po fotografické stránce tu máme 1/2,3" snímač CMOS s rozlišením 20 MPx. Objektiv má přepočtený rozsah 28-140mm (5× optický zoom) a světelnost F3,5-5,5. Jeho makro režim dovoluje ostřit v rozsahu 10-60 cm, 1cm makro režim pak v 1-30 cm. Je tu i možnost manuálního ostření nebo režim pro hasiče se zaostřením na 2,5 metru. Citlivosti mají rozsah ISO 125 až 25600. Korekce expozice nabídne +/-2 EV, expoziční časy mohou být 1/4000 až 1/4 sekundy. Video je možné natáčet max. v rozlišení UHD 4K při 30 fps.