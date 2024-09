Ricoh uvedl outdoorový externí blesk Pentax AF180FG

V nabídce externích blesků společnosti Ricoh bude stávající model Pentax AF201FG vystřídán novým modelem Pentax AF180FG. Je trochu slabší se směrným číslem 18 při citlivosti ISO 100. Díky utěsnění na 18 místech má být určen pro outdoorové podmínky, tedy by mu neměl vadit prach a nepříznivé počasí (např. déšť, nikoli však ponoření do vody). Jeho hlava má 10 možný úhlů vertikálního naklopení, a to -10°, 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° a 135°, natáčení do strany není možné.



Bylo zjednodušeno ovládání, kdy lze otočným voličem blesk vypnout/zapnout i ovládat jeho 4 fotografické režimy. Jsou zde dva režimy P-TTL (synchronizace na první, příp. druhou lamelu závěrky) a dva manuální režimy (plný a 1/4 výkon). V základu pokrývá úhel záběru 24mm objektivu, nicméně s rozšiřujícím panelem pokrývá i 20mm (v případě APS-C čipu to odpovídá 16mm, resp. 13mm objektivům, na středoformátu 645 pak 30mm, resp. 25mm). Se dvěma alkalickými AAA bateriemi vydrží na 100 záblesků s 6sekundovou prodlevou, s NiMH články pak 130 záblesků s prodlevou 5 sekund.

Rozměry jsou 65×72,5×31 mm a váží 141 gramů bez baterie. Dostupný bude od poloviny září za cenu 199,99 EUR. Kompatibilní je se zrcadlovkami a CSC fotoaparáty Pentax (včetně Pentax Q), kompakty Ricoh GR i středoformátem Pentax 645D a 645Z.