Roadmapa fotoaparátů pro Apple iPhone ukazuje 1/2,6" tele-modul se 48 MPx

Analytik Ming-Chi Kuo je známým zdrojem informací o společnosti Apple a nyní prozradil roadmapu fotoaparátů pro telefony Apple iPhone, alespoň co se teleobjektivů týče. Už víme, že letos bychom se měli v iPhonech 16 dočkat nového 48MPx ultra-širokoúhlého modulu, který nahradí stávající 12MPx (není jasné, zda i u klasických verzí nebo jen Pro). Ten tak dostane možnost skládání pixelů, tedy větší dynamický rozsah i více detailů. Současně se také iPhone 16 Pro dočká známého teleobjektivu s 5× zoomem (vůči hlavnímu), který už známe z iPhonu 15 Pro Max. iPhone 16 Pro i 16 Pro Max tak nyní budou mít stejný teleobjektiv (nyní má Pro 3× zoom, Pro Max 5× zoom). Modul sám o sobě nedojde žádných změn. O hlavním snímači se Kuo nezmiňoval, ale tady se předpokládá nárůst úhlopříčky při zachování 48MPx rozlišení (typ 1/1,14", opět není jasné, zda jen pro Pro Max nebo i Pro).



V roce 2025 přijdou iPhony 17 a tady by se měl objevit nový 48MPx tele-modul, který nahradí dnešní 12MPx snímač typu 1/3,1". Nový 48MPx čip by měl navýšit svou úhlopříčku a být nově typu 1/2,6". Zda Apple bohužel hodně zaostává. Vzhledem k tomu, že konkurence už dnes na tele-modulech má i větší 1/2" snímače, je přechod na takový snímač (a to přitom pořád menší než u konkurence), a to ještě až za rok, pro Apple velkou ostudou. Navíc se spekuluje, že ho možná dostane jen iPhone 17 Pro Max, a do menšího modelu se dostane až v případě iPhonu 18 Pro v roce 2026. Toto ale není jisté, je totiž možné, že inovovaný 48MPx tele-modul dostanou oba telefony "už" v příštím roce. Osobně se obávám, že to Apple [bohužel jako obvykle] natáhne a menší model bude mít lepší senzor až později.

Rok 2027 je hodně daleko a ten by měl přinést iPhone 19. Tady se toho moc neví, mluví se akorát o tom, že Apple plánuje prodloužit zoom, což by mohlo vytvořit komplikovanější optickou soustavu pro tele-modul. Ta by musela být delší, zabírat tedy v telefonu více místa, což patrně povede k většímu počtu menších optických členů. Hrozí tak horší světelnost. Jak tomu ale bude, to se dozvíme až za tři roky. Pravdou nicméně je, že většina těchto úniků, které zveřejní Kuo, se u Applu vyplní.